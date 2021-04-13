دبي مركز عالمي للعملات الرقمية

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن دبي ترغب بتسريع الانتقال إلى العملات الرقمية، وذلك سعياً من جانبها، لأن تصبح المركز العالمي لاستثمارات العملات المشفرة، بالتوازي مع طموحها، الذي يهدف إلى رقمنة معظم معاملات الشركات الحكومية والخاصة خلال السنوات المُقبلة.

وأكدت الشبكة في تقرير لها أن دبي تأمل في قيادة الطريق في ما يتعلق بتبني العملات الرقمية. وأفاد التقرير بأن مركز دبي للسلع المتعددة يقع في موضع القلب النابض من الاستراتيجية، التي تتبناها دبي لنشر العملات المشفرة وتطبيقات الرقمنة، حيث يهدف إلى توفير منصة مركزية ونظامية، من شأنها إدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة في دبي، وإعداد الإمارة لدخول عصر التشفير.

وأضاف أن دبي تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تسريع الانتقال إلى العملات المشفرة، على أمل أن تكون في وضع جيد عندما يحين الوقت، الذي يصبح فيه للنقود الرقمية حضور سائد في الاقتصاد العالمي.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز: «تتمثل الفكرة في إنشاء قيمة تقنية في دبي، سيكون الكثير منها رقمياً، ولكن سيكون هناك الجانب المادي أيضاً».

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