تصاعد عمليات إنشاء أيقونة «رويال أتلانتس» في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تتواصل عمليات تشييد مشروع «رويال أتلانتس ريزيدنسيز»، وتسجيل معدلات ومستويات إنجاز متصاعدة، ويتوقع لهذه الأيقونة المعمارية الفريدة على مستوى العالم استقبال السياح نهاية أو بداية العام المقبل بعدما ذاع صيتها قبل افتتاحها بوصفها معلماً حضارياً فائق الفخامة على هلال نخلة جميرا في دبي.

ويتكون المجمع المعروف باسم بأتلانتس 2 من 43 طابقاً (185 متراً فوق مستوى سطح البحر)، بينما يضم البرج السكني 37 طابقاً. وتبلغ مساحة المنتجع والمساكن 63 هكتاراً من الأرض (ما يقرب من 155 ملعب كرة القدم)، ويبلغ طوله 500 متر.

ويضم المشروع بتصميمه المعماري الفريد ما يزيد على 92 حمام سباحة تمتد على مساحة 2 كم، وهو أكبر امتداد لشاطئ بحري متواصل يملكه في دبي، فضلاً عن 35 مطعماً.

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