«مبادلة» تبحث استحواذات جديدة

المصدر: دبي - سيد صالح، وكالات

أجرى راينر سيل، الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز، مباحثات مع المسؤولين في شركة مبادلة للاستثمار خلال الأسابيع الماضية، بشأن إجراء صفقات دمج واستحواذ بين الجانبين تُقدر قيمتها بعدة مليارات يورو، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وذكرت أن الصفقات المقترحة تضمنت أن تستحوذ «أو إم في» على الحصة التي تمتلكها «مبادلة» في شركة «بورياليس» النمساوية، والتي تبلغ 25 %. كما تضمنت أيضاً أن ترفع «أو إم في» حصتها في شركة «بروج»، وأيضاً أن تستحوذ «أو إم في» على حصة «مبادلة» في شركة «ثيبسا» الإسبانية للنفط والغاز. وكذلك بيعاً مُحتملاً من جانب «أو إم في» لحصتها في شركة «أو إم في بتروم» الرومانية.

وقال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لصندوق مبادلة، إن الصندوق استثمر مبالغ غير مسبوقة في 2020 مع التركيز على قطاعات النمو. وتابع أن نشاط الشركة توقف بين ستة وثمانية أسابيع من مارس 2020 بفعل الجائحة، وأنها احتاجت وقتاً لفهم تداعياتها على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى محفظة «مبادلة».

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