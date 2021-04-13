«المركزي» يرخّص «بنك المارية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن «بنك المارية المحلي» عن حصوله على موافقة المصرف المركزي ليكون بذلك أول مصرف متخصص يقوم بخدمة المجتمع المحلي للإمارات باستخدام منصة خدمات رقمية تقدم منتجات مصرفية متكاملة تعمل ضمن أفضل معايير التكنولوجيا المالية. سيركز البنك على خدمة المجتمع لكلا الأفراد والشركات لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة، وتوظيف مفاهيم التفكير المستقبلي والتنمية المتطورة والقائمة على الإبداع والتكنولوجيا.

ويقدم البنك مجموعة من الخدمات المصرفية عبر قنوات النظام المصرفي التقليدي ورقمياً من خلال التطبيق الخاص بالبنك. فمثلاً وفي غضون دقائق، يمكن للعميل أن يفتح حساباً بشكل آمن والاستمتاع بالخدمات المصرفية الذكية بطريقة حديثة وآمنة، والتي تم بناؤها بعناية فائقة وباستخدام آلية الذكاء الاصطناعي المتطور والربط الإلكتروني مع منصة الحكومة الذكية للإمارات.

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