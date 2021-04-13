«دبي الإسلامي» يرتب إصدار صكوك

المصدر: (دبي - رويترز)

كلف بنك دبي الإسلامي، بنوكاً لترتيب إصدار قياسي مزمع لصكوك إضافية مقومة بالدولار لتعزيز رأس المال من المستوى الأول. وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك، أن بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي، وستاندرد تشارترد، سترتب اتصالات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت بداية من أمس.

ويعقب ذلك إصدار صكوك من المستوى الأول غير قابلة للاستدعاء قبل ستة أعوام وفقاً لظروف السوق. ولا يقل الإصدار بالحجم القياسي عن 500 مليون دولار عادة.

وقالت مصادر إن بنك دبي الإسلامي يعتزم طرق أسواق الدين العالمية بإصدار صكوك إضافية مقومة بالدولار لتعزيز رأس المال من المستوى الأول.

وسندات المستوى الأول هي أعلى أدوات الدين، التي يمكن للبنوك إصدارها، مخاطرة، وهي ذات طبيعة دائمة، لكن الجهة المصدرة لها يمكنها استدعاؤها بعد فترة زمنية محددة. وكان البنك جمع مليار دولار عبر صكوك إضافية في نوفمبر.

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