1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 268 مبايعة بقيمة 682.84 مليون درهم، منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 236.46 مليون درهم و230 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 446.39 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 24 مليوناً.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 729.93 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 67.68 مليون درهم و55 رهن فلل وشقق بقيمة 662.25 مليون درهم، وأهمها بمنطقة الممزر بقيمة 490 مليون درهم ورهن في منطقة القصيص الثانية بقيمة 63 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 169.75 مليون درهم كان أهمها بمنطقة السطوة بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 7 ملايين.

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