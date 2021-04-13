شراكة بين «موانئ دبي» ومستشفى فقيه

المصدر: دبي - البيان

أبرم مستشفى فقيه الجامعي بدبي ومجموعة موانئ دبي العالمية، أمس، شراكة استراتيجية لتلبية الاحتياجات اللوجستية وسلسلة التوريد الخاصة بالمستشفى. وتعتبر هذه الشراكة الأولى من نوعها لمجموعة موانئ دبي العالمية، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية الذكية المتكاملة، مع مرفق للعناية الصحية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور فاتح جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، وعبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات. وتنص الشراكة على أن تكون موانئ دبي العالمية مسؤولة عن تلبية المتطلبات اللوجستية وسلسلة التوريد الخاصة بالمستشفى، مما يعني بشكل أساسي تخزين المواد الصيدلانية (بما في ذلك سلسلة التبريد) وتسليمها، والاحتياجات الحالية والمستقبلية المتعلقة بإدارة المستودعات والمواد الجراحية الاستهلاكية وغيرها من مستلزمات المستشفى.

وقال الدكتور فاتح جول: من أجل ضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لمرضانا، ينبغي علينا التركيز بشكل كامل على الجانب السريري في المستشفى. ويُمكّننا التعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية من تحسين مواردنا والعمل على تحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق رضى المريض، حيث نقوم بإسناد أنشطة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد الخاصة بنا إلى موانئ دبي العالمية، ليتمكن فريقنا من التركيز على المجالات الأساسية لتقديم الرعاية الصحية.

مرحلة جديدة

وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: تمثل الشراكة مع مستشفى فقيه الجامعي مرحلة جديدة بالنسبة لنا حيث نوسّع حضور موانئ دبي العالمية في قطاع الرعاية الصحية، مما يساهم في تحوّل دبي إلى وجهة رعاية صحية رائدة من خلال تبني نماذج رعاية مبتكرة ومتكاملة. ونحن على ثقة من أن الشراكة ستجلب قيمة أكبر لسلسلة التوريد الخاصة بـالمستشفى من خلال إدارة مخزون الأجهزة الطبية والأدوية والمواد الاستهلاكية بكفاءة.

ويمثل مستشفى فقيه الجامعي إضافة قيِّمة إلى قطاع الرعاية الصحية المزدهر في دبي. وأضاف بن دميثان: ستعتمد موانئ دبي العالمية على الأتمتة والتكنولوجيا والحلول اللوجستية الذكية للرعاية الصحية وستستفيد منها لتعزيز النتائج المتكاملة التي تركز على خدمة المرضى.

وتمثل الرعاية الصحية أحد القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تساعد فيها موانئ دبي العالمية من خلال إدارة وتشغيل المستودع الآلي لمستشفى فقيه الجامعي بدبي، بالإضافة إلى تقديم عروض الخدمات المستقبلية في الإمارات والسعودية.

مزايا

سيحقق التعاون للمرضى مزايا إضافية، مثل تحسين النتائج الصحية وتوافر الأدوية عالية الجودة المنقذة للحياة بشكل أسرع، ما يؤدي إلى فترات تعافٍ أسرع، وتقليل فترات الإقامة بالمستشفى. ومساحة المستشفى مليون قدم مربعة، وهو إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص. ويضم المستشفى 350 سريرًا و55 عيادة، إضافة إلى الزيارات اليومية للعيادات الخارجية.

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