«سند» توقع صفقة تمويل مع «دبي التجاري»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة سند العاملة في مجال هندسة الطيران وحلول التأجير المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، توقيع صفقة تمويل بقيمة 55 مليون دولار مع بنك دبي التجاري. وتهدف الصفقة، التي تمثل التعاون الأول بين سند للتمويل وبنك دبي التجاري، إلى تمويل شراء محركين جديدين من طرازي GEnx وXWB.

وقال تروي لامبيث، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة سند: تمثّل الشراكة مع بنك دبي التجاري انعكاساً لقدرة سند للتمويل على تأمين السيولة التي تدعم أهداف النمو والتوسع، خاصةً في ضوء التحديات الراهنة. ونتطلع قدماً إلى تطوير علاقة الشركة مع بنك دبي التجاري كجزء من الالتزام بدعم قطاع الطيران العالمي في السنوات المقبلة.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: يسرّنا التعاون مع سند للتمويل وتزويدها بالدعم اللازم لتنمية نطاق أعمالها وتوسيعه. ونتطلع إلى ترسيخ شراكتنا مع هذه الشركة الرائدة، التي أثبتت تميزها من خلال سجل أدائها المثالي في مجال تأجير مكونات الطائرات ومحركاتها، في سبيل تعزيز عمليات توسعها المستقبلية.

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