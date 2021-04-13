تعزيز تعاون غرفة أبوظبي ومجلس الأعمال الباكستاني

المصدر: (أبوظبي - وام)

بحث هلال الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، خلال لقائه في مقر الغرفة الدكتور سيد قيصر أنس رئيس إدارة مجلس الأعمال الباكستاني في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال، وبما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين.

حضر الاجتماع الدكتور هادي شهيد عضو مؤسس لمجلس الأعمال الباكستاني، ومحمد إقبال نسيم نائب رئيس مجلس إدارة المجلس وساديا ريحان عضو مجلس الإدارة.

ويأتي هذا اللقاء امتداداً لاجتماعات سابقة عقدها الجانبان، وأكّد الدكتور سيد قيصر أنس رئيس إدارة مجلس الأعمال الباكستاني خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات الأخوية. ولفت إلى دور هذه اللقاءات الثنائية البارز في تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المختلفة، ورصد التحديات القائمة أمام رواد الأعمال الباكستانيين، وإيجاد الحلول الممكنة، التي تسهم في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين.

وأكّد الهاملي استعداد الغرفة لتقديم كل التسهيلات والوقوف على أي تحديات قائمة أمام المستثمرين للوصول إلى مستويات جديدة من التعاون الثنائي، وتلبية تطلعات الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما تفعيل قنوات التواصل المشترك بين الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، ومنتسبي غرفة أبوظبي من تجار ومستثمرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز