استكمال بناء الهيكل الخارجي في برجي «ون زعبيل»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إثراء دبي، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، استكمال بناء الهيكل الخارجي في البرجين A وB في مشروعها ون زعبيل، ما يمثل إنجازاً إضافياً في المشروع الرئيس للمطوّر.

ويتمثل الإنجاز بوصول البرج A إلى أعلى نقطة إنشائية، واستكمال مرحلة بناء الهيكل في ون زعبيل. واحتفلت إثراء دبي ببلوغ هذه المرحلة في مراسم حصرية، حضرها عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لإثراء دبي، ورعد الجراح، رئيس التطوير العقاري للشركة.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لـ«إثراء دبي»: يعكس ون زعبيل الروح الحقيقية لدبي، ويردد رسالة المدينة المتمثلة بالطموح غير المحدود، الرفاهية المبتكرة، والهندسة المبدعة، ووصل ون زعبيل إلى ذروة الإنشاء مع استكمال هيكل البرجين A وB، ويقدّم هذا المشروع الأيقوني مفهوماً مبتكراً في الهندسة المعمارية والمنشآت فائقة الرفاهية والبناء المتميّز، ليضاف كونه أعجوبة جديدة على خريطة العالم.

وتترقّب إثراء دبي إنجاز مرحلة الإكساء في البرج A والبرج B وذا لينك مع نهاية العام الجاري، ما يعني إتمام جميع الأعمال الخارجية في ون زعبيل، ليستمر العمل على أعمال البناء الداخلية والتجهيز بتركيز أكبر.

ويرتفع البرج A لمسافة 300 متر، ويضم 67 طابقاً من المكاتب، المرافق المتعددة، وأول منتجع حضري عمودي في العالم تحت إدارة العلامة التجارية ون أند أونلي، ويصل ارتفاع البرج B إلى 235 متراً، ويتضمن شققاً فاخرة جداً مؤلفة من طابق واحد أو طابقين، وتتوزع على 57 طابقاً.

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