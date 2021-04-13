تباين أداء الأسهم وسط ترقب نتائج الربع الأول

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع سيطرة الترقب انتظاراً لانطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الأول من العام الجاري.

وارتفع سوق أبوظبي 0.35% إلى 6091.64 نقطة مع نمو أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والصناعة، فيما انخفض سوق دبي 0.26% عند 2586.41 نقطة بضغط أسهم العقار والاستثمار والبنوك والتأمين.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.03 مليار درهم، منها 887.8 مليوناً في أبوظبي و140.6 مليوناً في دبي. وجرى تداول 335.5 مليون سهم، موزعة بواقع 143.94 مليوناً في أبوظبي و191.6 مليوناً بدبي، من خلال 4587 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.35% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.6% و«إعمار مولز» 1.67% و«الاتحاد العقارية» 0.37% و«داماك» 1.63% و«ديار» 0.74% فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 0.79%، فيما انخفض قطاع البنوك 0.1% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.21% واستقرار «الإمارات دبي الوطني».

ونزل قطاع الاستثمار 0.37% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.61% فيما صعد «شعاع كابيتال» 2% واستقر «سوق دبي المالي». وزاد قطاع النقل 0.56% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.57% فيما استقر «أرامكس» وانخفض «الخليج للملاحة» 3.9%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 32.8 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 16 مليون درهم، ثم «دبي للاستثمار» 12.78 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 13.58%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.9%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 11.2 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.54% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.56% و«أبوظبي التجاري» 1.15% و«أبوظبي الإسلامي» 0.78%، ونما قطاع الاتصالات 0.64% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الطاقة 0.4% مع صعود «دانة غاز» 1.49% و«أدنوك للتوزيع» 0.23% فيما انخفض «طاقة» 0.72%.

ونزل قطاع العقار 0.13% مع تراجع «الدار» 0.27% رغم ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 3%، فيما تراجع قطاع الاستثمار 0.4% مع هبوط «العالمية القابضة» 0.4%، و«إشراق» 1.63% فيما استقر «الواحة كابيتال».

وتزعم «العالمية القابضة» النشاط جاذباً 228.26 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 200.4 مليون درهم. وحقق «سيراميك رأس الخيمة» أكبر ارتفاع بنسبة 8.02%، فيما كان «رأس الخيمة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.87%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 229.1 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

اتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 31.6 مليون درهم، منها 950 ألفاً في دبي و30.64 مليوناً في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 31.6 مليون درهم، موزعة بواقع 950 ألفاً بدبي و30.64 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

★ وافقت عمومية «أمانات القابضة» على البيانات المالية 2020 وأقرت عدم توزيع أرباح نقدية، وأعلنت الشركة استقالة شامشير فاياليل من منصب العضو المنتدب مع بقائه نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

★ أعلنت «دريك آند سكل إنترناشيونال»، قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ضمّت 10 مرشحين.

★ نشرت «الأسمنت الوطنية» قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ضمّت 15 مرشحاً.

★ وافقت «عمومية رأس الخيمة للإسمنت الأبيض»، على توزيع 5% أرباحاً نقدية للمساهمين بما يعادل 5 فلوس للسهم الواحد.

★ قرر مجلس إدارة «الاتحاد للتأمين» التقدم باستقالة جماعية لغايات ترشيح وانتخاب مجلس إدارة جديد من قبل مساهمي الشركة، بطريقة تعكس التمثيل العادل للمساهمين في مجلس الإدارة.

★ صادقت الجمعية العمومية لـ«رأس الخيمة للدواجن والعلف» على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال بقيمة 8.64 ملايين درهم.

★ اعتمدت الجمعية العمومية لشركة «إسمنت الخليج» توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بقيمة 20.5 مليون درهم بواقع 5 فلوس للسهم من حساب الاحتياطي القانوني.

★ صادقت الجمعية العمومية لشركة «أسمنت رأس الخيمة» على عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام الماضي.

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