تأسيس سلطة سوق أبوظبي العالمي ..ومارك كوتيس رئيساً تنفيذياً

المصدر: أبوظبي- البيان

وافق مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي على تأسيس سلطة سوق أبوظبي العالمي، وتعيين مارك نيكولاس كوتيس رئيساً تنفيذياً للسلطة الجديدة حيث يستلم مهامه اعتباراً من أول يونيو المقبل.

وسيكون للسلطة دور أساسي في زيادة تعزيز مسيرة نمو السوق والاستفادة من توجهات قطاع الخدمات المالية عالمياً، والتطورات المتعلقة بمستقبل ما بعد جائحة «كورونا». ولتحقيق هذه الأهداف، ستشمل المهام الرئيسة للسلطة الإستراتيجية وتطوير الأعمال، والخدمات المؤسسية ومكتب أمن المعلومات وإدارة المخاطر.

وقال معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يسرني الترحيب بمارك رئيساً تنفيذياً لسلطة السوق، فهو ذو خبرة كبيرة ولديه نظرة مميزة تجاه قطاع الخدمات المالية العالمية، وعلى دراية واسعة بأبوظبي والشرق الأوسط.

كما يمتلك مسيرة مهنية حافلة تشمل مناصب عدة في لندن ونيويورك وطوكيو وفرانكفورت وموسكو. ونتطلع مع انضمامه إلى مرحلة جديدة في مسيرة نمو السوق كمركز عالمي مبتكر ومنصة رقمية للأعمال. ونحن على يقين بأن سوق أبوظبي العالمي سيستمر بلعب دوره في تعزيز تدفق رأس المال نحو الدولة بالتزامن مع خطط التنويع الاقتصادي والتحول في مجال الطاقة».

وقال مارك: يشرفني أن توكل إليّ مهمة الارتقاء بمسيرة السوق إلى آفاق جديدة وتعزيز مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً وموثوقاً. وبذل فريق العمل مجهوداً هائلاً لتأسيس مركز مالي متكامل يتيح لرواد القطاع القيام باستثماراتهم وتعاملاتهم ضمن سلطة قضائية متينة وتضم محاكم مستقلة وأطر عمل متطورة.

وأثق بأن أبوظبي والإمارات ستحظيان بالمزيد من التقدير الدولي خلال فترة ما بعد كورونا كوجهة مستقرة ذات معايير عالية في الحوكمة. إنني أتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع سلطات سوق أبوظبي العالمي لتشكيل مشهد المستقبل المالي الدولي في الدولة. ويمتلك مارك خبرة أكثر من 40 عاماً بالخدمات المالية والاستثمارية كإدارة الخدمات المصرفية والاستثمارية العالمية.

خبرات

قبل انضمامه، شغل مارك منذ مايو 2018 منصب المدير المالي لـ«أدنوك»، ثم منصب كبير المستشارين الماليين والاستثماريين. وقبل «أدنوك»، عمل مارك منذ مارس 2008 لدى مجلس أبوظبي للاستثمار لمدة 10 سنوات، فيما شغل مناصب عدة أخرى قبل مجيئه إلى الإمارات ضمن مؤسسات مالية عالمية منها. وكان سوق أبو ظبي العالمي احتفى بعامه الخامس كمركز مالي دولي في أكتوبر 2020.

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