إطلاق جائزة أفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلن محمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إطلاق جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، كفئة مستحدثة تضاف إلى فئات جائزة الشارقة للتميز.

وثمن العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة الشراكة البناءة، ودورها الريادي في تعزيز الاقتصاد بكافة القطاعات بما يسهم في دفع عجلة التنمية محلياً، مبيناً أن الجائزة تستهدف تحفيز المنشآت وحثها على الالتزام بتطبيق كافة اشتراطات ومعايير الأمن والسلامة.

مميزات

واستعرضت ندى الهاجري أهم المميزات التي تقدمها الفئة الجديدة للمنشآت المشاركة، ومنها الحصول على شهادة عضوية مجانية في غرفة الشارقة لمدة عام، وخصم 50% على رسوم استخدام مرافق النادي التجاري العالمي بمقر المركز الرئيس للغرفة، وصفحة إعلانية مجانية واحدة في مجلة «التجارة» التي تصدرها الغرفة.

معايير

وقدم النقيب حميد الكندي رئيس قسم التميز المؤسسي بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة، عرضاً لمعايير جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، التي تتألف من 3 معايير رئيسة، هي معيار الأمن والسلامة ويتفرع منه معايير فرعية وإجراءات تعزز المراقبة الأمنية، والالتزام بأنظمة واشتراطات الحماية والسلامة المدنية، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لشؤون الإقامة بالدولة، وتطبيق المعايير للعلاقة بين أصحاب العمل والعاملين.

وهناك معيار الاستدامة الاقتصادية ويتفرع منه 4 معايير هي، وجود نموذج عمل ريادي للمنشأة يسهم في تعزيز اقتصاد الدولة، وتطبيق أنظمة الحوكمة المؤسسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ودور المنشأة في تحقيق قيمة تنافسية ريادية في الدولة، ودور المنشأة في دعم التنمية الاقتصادية. ويضم المعيار الثالث المتعلق بالمسؤولية المجتمعية، 3 معايير فرعية هي، دور المنشأة في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، ودورها في دعم منظومة العمل الأمني، وإسهاماتها في الحفاظ على البيئة.

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