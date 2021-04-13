«أبوظبي الإسلامي» يؤجل أقساط تمويل عملائه في رمضان

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية، أمس أنه سيقوم بتأجيل سداد قسط شهر واحد عن التمويلات الشخصية المستحقة على العملاء المؤهلين، خلال شهر رمضان المبارك من دون أي تكاليف أو رسوم إضافية. ويهدف التأجيل إلى التخفيف من أعباء التدفقات النقدية بالنسبة لعملاء المصرف خلال الشهر الفضيل، الذي تزداد فيه نفقاتهم، بالإضافة إلى دعم العملاء من ناحية إدارة التزاماتهم المالية على المديين المتوسط والطويل.

وتشكّل هذه المبادرة أحد التقاليد السنوية، التي يقوم بها المصرف خلال شهر رمضان من كلّ عام، في إطار جهوده الرامية لتلبية احتياجات عملائه المالية.

وقال فيليب كينغ، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تقديم هذه المبادرة السنوية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على عملائه، خلال شهر رمضان المبارك. وكانت الأشهر الـ12 الماضية صعبة جداً بالنسبة لبعض العائلات، لذا نرغب بمساعدة العملاء على إدارة نفقاتهم المالية، سواء من خلال تزويدهم بمنتجات وخدمات جديدة، تسهم بتخفيف أعبائهم المالية الراهنة، أو عبر مساعدتهم على إدارة احتياجاتهم المالية على نحو أكثر كفاءة».

وسيتواصل المصرف مع العملاء، الذين يستوفون شروط تأجيل سداد الأقساط من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS)، وسيتم تزويدهم برابط لقراءة شروط وأحكام البرنامج. ويمكن للعملاء، الذين يستوفون شروط البرنامج تقديم موافقتهم عبر الرسائل القصيرة إذا رغبوا في تأجيل سداد قسط شهر واحد.

ويسري هذا العرض على الأقساط المستحقة خلال الفترة بين 11 أبريل و1 مايو 2021.

وخلال دراسة بحثية أجرتها مجموعة «آر إف آي» خلال النصف الثاني من عام 2020، أعرب 73% من العملاء عن رضاهم تجاه الإجراءات، التي اتخذها المصرف للتخفيف من تداعيات أزمة جائحة «كوفيد 19».

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