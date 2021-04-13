«إينوك» تطلق سلسلة مبادرات مجتمعية

المصدر: دبي - البيان

تطلق مجموعة إينوك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عدداً من المبادرات المجتمعية المتنوعة تحت شعار #القريب_يقرب، وذلك بهدف تعزيز التآزر والترابط بين مختلف فئات المجتمع، إذ تتنوع هذه الأنشطة بين الحملات الخيرية وندوات التوعية الرامية إلى نشر روح التسامح والعطاء التي يتميز بها الشهر الفضيل.

وفي إطار الشراكة المتواصلة بين مجموعة إينوك وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يقوم المتطوعون القائمون على «حافلة إفطار رمضان من إينوك» بتوزيع 5 آلاف وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل. وعلاوة على ذلك، ستوفّر «حافلة البقالة من إينوك» للمحتاجين وبمساعدة المتطوعين مجموعةً تضم أكثر من 24,000 من منتجات البقالة التي تباع عادة في متاجر زووم، وستغطي هذه المبادرات سكن العمال في دبي.

من جانبٍ آخر، تدعم إينوك جمعية الإحسان الخيرية في حملتها «رمضان أمان» التي تهدف إلى توزيع 60,000 وجبة إفطار في المناطق السكّانية بكافة أرجاء الدولة لتصل إلى ما يزيد على 2,000 عائلة متعففة. كما توزّع المجموعة صناديق التمر على سائقي السيارات المتواجدين في محطات خدمة إينوك عند موعد الإفطار.

في هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تفخر إينوك بثقافتها الراسخة في مجال المسؤولية المجتمعية وبالشراكات التي تشجّع الموظفين والأفراد على رد الجميل للمجتمع، مما يساعدنا على العمل دائماً على غرس روح العطاء والتعاطف بين جميع أفراد المجتمع خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى دعم الجهات الحكومية في جهودها المتواصلة لتحويل دبي إلى المدينة الأسعد في العالم.

وإلى جانب ذلك، تتعاون إينوك مع جمعية «بيت الخير» لتمكين أفراد المجتمع من التبرع بوجبات إفطار صائم بقيمة (10 دراهم) وزكاة الفطر (20 درهماً) وكسوة العيد (50 درهماً) في جميع محطات خدمة إينوك. كما يمكن للراغبين بالمشاركة في المبادرة التبرع عبر منصات المجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام رمز الاستجابة السريعة، وستحرص إينوك على إيصال التبرعات للعائلات المستحقة.

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