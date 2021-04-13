متاجر لولو تتوسع في دبي

المصدر: دبي- البيان

تواصل لولو هايبر ماركت خططها التوسعية في دبي، حيث تم افتتاح هايبر ماركت في سيليكون سنترال مول بواحة دبي للسيليكون. جرى الافتتاح رسمياً بحضور الدكتور جمعة المطروشي، نائب المدير التنفيذي لسلطة دبي للسيليكون وأشرف موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة لولو.

كما افتتحت المجموعة مركز الوفاء الحصري للتجارة الإلكترونية في القوز دبي. ووصل عدد متاجر المجموعة عالمياً إلى 209 فروع، ويمتد الهايبر ماركت الجديد على مساحة 184 ألف قدم مربعة في مبنى من طابقين. وقال جمعة المطروشي: افتتاح الهايبرماركت الأضخم من نوعه في دبي إضافة نوعية جديدة لحزمة الخيارات المتميزة التي توفرها الواحة كوجهة متكاملة مفضلة للعاملين والقاطنين فيها والمناطق المحيطة .

ولدعم التسوق الرقمي، جاء افتتاح مركز لوجستي بمساحة 60 ألف قدم مربعة مع توظيف أحدث تقنيات التحكم بالحرارة ومستلزمات تحضير الطعام لحفظ طعام آمن وصحي. وضمن خطط التوسع بدبي هذا العام، ستفتتح المجموعة 3 هايبر ماركت بالسطوة، ودبي الجنوب والمنخول. كما يجري التخطيط لتدشين متاجر في البطينة وسمنان في الشارقة وفي ابوظبي بمدينة الرياض، الشامخة، والوثبة.

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