«تريندز»: الإمارات مثال يحتذى

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أكد عدد من الخبراء والباحثين أن الإمارات اتخذت قرارات حاسمة في بداية أزمة جائحة «كوفيد 19»، أسهمت في تخفيف الأزمة، وكان لها تأثيرها على سرعة التعافي الاقتصادي في الدولة، جاء ذلك خلال ندوة نظمها- عن بُعد- «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، حول تعافي الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد «كوفيد 19».

وأوضح الخبراء أن بعض الدول رغم تقدمها لم تستطع أن تضع خططاً واضحة للتعامل مع الجائحة، فيما تعاملت الإمارات مع الأزمة من أول يوم، وكانت مثالاً يحتذى، حيث اتخذت قرارات واضحة، ووضعت قيادة الإمارات قضية صحة وسلامة شعبها في مقدمة اهتماماتها.

وأضاف الخبراء أن القيادة الحكيمة للدولة اتخذت قرارات مبكرة لتوفير الإمدادات الخاصة بالغذاء والدواء، إضافة إلى حزم التحفيز الاقتصادي. وتوقع الخبراء أن يشهد العالم في 2021 انطلاقة حقيقية نحو التعافي المستدام. أدار اللقاء محمد حمداوي مدير إدارة الدراسات الاقتصادية بمركز «تريندز».

تفاوت

تشير بيانات الأداء الاقتصادي لعام 2020 إلى أن مناطق مختلفة في العالم تأثرت تأثراً متفاوتاً جداً، حيث كان التأثير أشد على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، إضافة إلى ذلك، أخذت مستويات الفقر في الارتفاع، وبدأ التفاوت يتسارع داخل الدول، وفي ما بينها أيضاً.

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