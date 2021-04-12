مجموعة كمال عثمان جمجوم تستحوذ على متاجر «ذا بودي شوب» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة كمال عثمان جمجوم استحواذها على متاجر «ذا بودي شوب»، لتصبح الموزع الحصري، ومشغل متاجر البيع بالتجزئة لـ«ذا بودي شوب» داخل الإمارات.

قال هشام العمودي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كمال عثمان جمجوم: «يسعدنا، مع هذا التوسع في الإمارات العربية المتحدة أن نقدم منتجات «ذا بودي شوب» إلى قاعدة عملاء أوسع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ولتعزيز شراكتنا الناجحة مع «ذا بودي شوب انترناشونال.

وهذا الاستثمار يجعلنا اليوم أكبر مُشغّلي الامتياز التجاري لشركة «ذا بودي شوب انترناشونال» في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أسسنا شركتنا منذ ما يقرب من 35 عاماً مع إطلاق «ذا بودي شوب» في المنطقة الغربية بالسعودية.

وقال ديفيد بوينتون، الرئيس التنفيذي لشركة «ذا بودي شوب انترناشونال»: تمتعت «ذا بودي شوب» بشراكة مميزة مع مجموعة كمال عثمان جمجوم لمدة 35 عاماً، وأنا واثق من أن هذه العلاقة ستصبح أقوى مع انطلاقنا في المرحلة التالية من رحلتنا معاً.

وتتمتع المجموعة بفهم عميق للعلامة التجارية «ذا بودي شوب» وتوافق وثيق مع قيمنا وأهدافنا؛ ونحن على ثقة بأننا، جنباً إلى جنب مع الزخم التجاري القوي، الذي بنوه في السعودية في السنوات الأخيرة، سنضمن وصولنا إلى آفاق جديدة معاً في الإمارات.

ومجموعة كمال عثمان جمجوم، ومقرها في دبي هي إحدى مجموعات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط مع أكثر من 650 متجراً للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء المنطقة.

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