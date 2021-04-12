جزيرة ياس تطلق أولى حملاتها الترويجية لاستقطاب السياح الإسرائيليين

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت جزيرة ياس، وجهة الترفيه الرائدة في أبوظبي، حملة ترويجية جديدة بعنوان «إكسبيرينس إت تو بيليف إت»، لتشجيع المقيمين في إسرائيل على زيارتها واستكشاف ما تقدمه الجزيرة من تجارب استثنائية. وتُعد هذه الحملة الترويجية أولى المبادرات التي تهدف إلى تشجيع استقطاب الإسرائيليين لزيارة جزيرة ياس التي تعد واحدةٍ من أبرز وجهات العطلات في أبوظبي.

وستعرض الحملة الافتراضية، التي تبلغ تكلفتها 150 ألف دولار أمريكي، مقطع فيديو مدته 45 ثانية يروّج للوجهة باللغتين الإنجليزية والعبرية خلال الفترة من 6 أبريل - 8 مايو 2021، عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وغيرها.

وتأتي هذه الحملة الترويجية بعد بدء الاتحاد للطيران تسيير رحلتين أسبوعيتين بين أبوظبي وتل أبيب في 6 أبريل 2021، حيث يتوقع المحللون والمسؤولون التنفيذيون في القطاع أن يستقطب خط الرحلات الجديد بين المدينتين 1.25 مليون مسافر لأغراض السياحة والأعمال، مع توقعات لاستقطاب 500 ألف زائر إسرائيلي بغرض السفر والسياحة والترفيه خلال المراحل الأولى.

ويتزامن إطلاق الحملة مع زيادة اهتمام السيّاح الإسرائيليين بالسفر إلى دولة الإمارات، حيث بلغت نسبة نمو الطلب على زيارة الدولة أقصى معدلاتها بواقع 580% منذ يناير 2021، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر خلال ذروة موسم العطلات في إسرائيل.

وتحتفي الحملة الجديدة بأبرز المعالم الرائدة في جزيرة ياس؛ ومنها المدن الترفيهية التي تلبي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي، إلى جانب حلبة مرسى ياس وملعب ياس لينكس أبوظبي للجولف، بالإضافة إلى كلايم أبوظبي، وجهة المغامرات المحطمة للأرقام القياسية العالمية. وتسلط الحملة الموجّهة للعائلات والأزواج والأصدقاء، الضوء على شاطئ جزيرة ياس الذهبي وأشجار القرم المميزة فيها، إضافةً إلى فنادقها الفاخرة ومطاعمها الاستثنائية، التي تتيح للسياح الاستمتاع بباقة من العروض والتجارب المميزة ضمن هذه الوجهة الممتدة على مساحة 25 كيلومتراً مربعاً.

وتأتي هذه الحملة، بعد انضمام إسرائيل إلى القائمة الخضراء للدول التي يُعفى القادمون منها إلى أبوظبي من فترة العزل الصحي الإلزامية في 5 أبريل 2021، وفتح الحدود بينها وبين دولة الإمارات، لتشجع الزوّار على استكشاف جزيرة ياس وغيرها من وجهات أبوظبي أثناء استمتاعهم بتجارب ترفيهية آمنة ومسؤولة، وفق أقصى إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة.

كما تتزامن الحملة التاريخية مع إطلاق جزيرة ياس لسلسلة من باقات العطلات المخصصة للسياح الإسرائيليين، إضافةً إلى الشراكة التجارية الحديثة بين «إكسبيرينس هب» المسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس، مع شركة «أمسالم للسياحة والسفر» الإسرائيلية الرائدة، للترويج لجزيرة ياس وما تقدمه من تجارب عبر شبكتها، ومن خلال برنامج «خبير ياس».

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ليام فندلي، المدير العام لشركة «إكسبيرينس هب»: «يسعدنا إطلاق أحدث حملاتنا الترويجية التي تهدف إلى تشجيع السياح الإسرائيليين على استكشاف أبرز معالم جزيرة ياس، بدءاً من المدن الترفيهية الحائزة على جوائز والوجهات التي حطمت أرقاماً قياسية عالمية، ووصولاً إلى سباقات السيارات المذهلة ومنافسات الجولف والرياضات المائية الاستثنائية التي تزخر بها الجزيرة. كما نتطلع إلى استقبال الزوّار القادمين من إسرائيل وتوفير مجموعة من التجارب الاستثنائية التي تعكس حفاوة الضيافة الإماراتية عالمية المستوى ضمن وجهةٍ مميزة لا مثيل لها».

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