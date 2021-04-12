أيونبينش الفرنسية تسجل حضوراً قوياً في الإمارات ودول التعاون

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أيونبينش الفرنسية تسجيل حضور قوي في الإمارات، السعودية، قطر، الكويت والبحرين. وتتخصص الشركة في تصنيع المناضد المخبرية المتحركة التي تزود المختبرات الصيدلانية، البيئية، السريرية، الجامعية ومختبرات فحص العقاقير. ويمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار بين العديد من التركيبات المتعددة للحصول على أفضل شكل للاستخدام، مما يزيد من تعدد استخدامات المختبر.

وقال بيتر ديكوكر - الرئيس التنفيذي لشركة أيونبينش: فخورون للغاية بتوريد منتجاتنا إلى شركات الأدوية المرموقة، ومعامل اختبار المياه والأغذية، والمختبرات الطبية والمستشفيات، وجامعات البحث والتطوير في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن نعمل بتعاون وثيق مع الشركات المصنعة للأجهزة ولدينا حلول لكل نظام. كما أننا أيضًا متخصصون في تطوير حلول حسب الطلب ونأمل في مواصلة مشاركة أحدث ابتكاراتنا في هذه السوق.

ومن الميزات الرئيسية لتصميمات أيونبينش توفير بيئة أكثر هدوءًا مع حاوية مدمجة لتقليل الضوضاء، وتتوافق منتجاتنا مع جميع أنظمة قياس الطيف الكتلي المصنعة من قبل الشركات الكبرى مثل اجيلنت، بروكر، جويل، ليكو، بيركن إلمير، سياكس، شيمادزو، ثيرمو فيشر سينتيفك وواترز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز