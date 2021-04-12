«دي إكس كومبلاينس» تطلق عملياتها بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دي إكس كومبلاينس الأيرلندية الناشئة إطلاق عملياتها رسمياً في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح مكتبها الجديد في الإمارات، وذلك في ضوء الازدهار الذي يشهده أخيراً قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات والمنطقة عموماً.

وستزاول الشركة عملياتها انطلاقاً من أبوظبي، لتقديم تقنياتها وحلولها المبتكرة في ظل الطلب المتنامي على برمجيات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

وتحظى دي إكس كومبلاينس، التي يقع مقرها الرئيسي في دبلن، بمكانة متميزة بعد أن نجحت في توسيع عملياتها لتشمل خمسة أسواق دولية.

ومن خلال تعاونها الوثيق مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، عملت الشركة على تطوير أفضل الحلول البرمجية المدّعمة بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز مستويات الامتثال، إضافة إلى توفير مزايا سهلة الاستخدام وإمكانيات متطورة تساعد في تحديد المخاطر التنظيمية والمالية وإدارتها بطريقة فعالة وعالية الكفاءة.

وكشفت دي إكس كومبلاينس أخيراً عن تعيين خبير الامتثال المالي والتكنولوجيا المالية رازي أردكاني رئيساً لشؤون النمو، ليتولى قيادة نمو الشركة في منطقة الشرق الأوسط وتنفيذ استراتيجيات التوسع العالمية، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الشركة لدولة الإمارات.

وحظي انتقال دي إكس كومبلاينس إلى المنطقة بدعم خاص من إنتربرايز أيرلندا، وهي الوكالة الحكومية الأيرلندية المتخصصة بالتجارة والابتكار، والتي ساهمت في دعم التوسع الناجح لعمليات الشركة في أسواق الشرق الأوسط، بما فيه انضمامها إلى برنامج مسرّع الأعمال لقطاع التكنولوجيا المالية فينتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي والمنظومة العالمية لشركات التكنولوجيا في أبوظبي Hub 71.

وقال سيمون ديكس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دي إكس كومبلاينس: أدركنا جيداً أن سوق الإمارات ستشكّل أفضل نقطة انطلاق لرحلتنا في المنطقة، خصوصاً مع تصدّر الإمارات قائمة دول الشرق الأوسط من حيث احتضانها لأكبر عدد من الشركات الناشئة المختصة بالتكنولوجيا المالية.

وبعد الإطلاق الناجح لعملياتنا في الدولة وترسيخ مكانة رائدة ضمن أكبر مركزين لتسريع الشركات الناشئة في الإمارات، نتطلع قدماً إلى توسيع محفظة عروضنا لتُغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال ستيفن تومي، مستشار أول لشؤون التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إنتربرايز أيرلندا: يسعدنا إطلاق عمليات دي إكس كومبلاينس بنجاح في الإمارات، ونأمل أن تصبح جزءاً من أكبر منظومة لمسرعات الشركات الناشئة في الإمارات، لتكون بذلك أول شركة ناشئة تنضم وبدعم من مؤسسة إنتربرايز أيرلندا إلى منظومة Hub 71 وبرنامج فينتك هايف.

ووقع الاختيار على دي إكس كومبلاينس لتكون جزءاً من مختبر التشريعات RegLab في الإمارات، والهادف إلى إرساء بيئة تجريبية آمنة ومحكمة ومضبوطة للتشريعات الخاصة بتطوير واختبار الحلول المبتكرة للتكنولوجيا المالية، بفضل ما تتمتع به من خبرة مميزة ومسيرة نمو واعدة.

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