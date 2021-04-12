إنفستكورب و«ترايلانتيك نورث أميركا» تستحوذان على «رودسايف ترافيك سيستمز»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، و«ترايلانتيك نورث أميركا»، وهي شركة بارزة للاستثمار في الشركات الخاصة، الموافقة على الاستحواذ على شركة «رودسايف ترافيك سيستمز»، من شركة «أوريكس كابيتال بارتنرز». ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة.

يقع المقر الرئيسي لشركة «رودسايف» في شيكاغو، إلينوي، وهي أكبر مزود في الولايات المتحدة الأمريكية لخدمات التحكم في حركة المرور وعلامات الأرصفة الخاصة بعملية شق الطرق. كما تخدم إدارات النقل في الولايات، وعملاء سكك الحديد ومرافق عامة في الولايات المتحدة.

كذلك، توزّع «رودسايف» منتجات سلامة مرورية عالية الجودة ومبتكرة ومتينة ومعدات الحماية الشخصية لمجالات العمل في حقل المرور. وتعمل الشركة انطلاقاً من أكثر من 50 موقعًا، ولديها أكثر من 1600 موظف، مما يتيح لها خدمة الولايات الثماني والأربعين الواقعة في البر الرئيسي الأمريكي.

وقال طارق المحجوب، رئيس أسواق الإمارات وعُمان في إنفستكورب للثروات الخاصة: تشمل المزايا التنافسية للشركة مجموعة متنوعة من المنتجات وثقافة السلامة أولاً والتزاماً عميقاً تجاه موظفيها والجهات المعنية.

وجنبًا إلى جنب مع «ترايلانتيك»، سنواصل العمل على تعزيز قيمة تعمل «رودسايف» ودعم مبادرات النمو التي تقوم بها«.

ويمتلك إنفستكورب سجلاً حافلاً من الاستثمار على امتداد قطاعات الخدمات الصناعية، يشمل»أميريكان تاير ديستربيوترز«و»برلين باكدجنغ«، وفليت برايد»، و«رنش غروب».

ومن جهتها، استثمرت «ترايلانتيك نورث أميركا» كثيراً في شركات للخدمات الصناعية، ومؤخرًا في «صنبيلت – سولومون سوليوشنز»، وهي شركة لخدمات الطاقة الكهربائية، و«يو إس آي»، المزود لأنظمة العزل والتوزيع وغير ذلك من الخدمات الخاصة بأسواق تشييد المباني السكنية والتجارية.

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