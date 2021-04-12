«تبريد» تضيء برج خليفة بهويتها الجديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن هويتها المؤسسية والتجارية الجديدة في احتفال خاص أقيم بجوار برج خليفة صاحبه عرض ضوئي مبهر على الواجهة الخارجية لأطول برج في العالم. جاءت هذه الخطوة متزامنة مع إعلان الشركة بدء مرحلة جديدة من النمو. وتأتي في أعقاب الجمعية العمومية لـ«تبريد»، التي عُقدت يوم 21 مارس، وتم خلالها تأكيد عدد من البيانات والمؤشرات المتعلقة بأداء الشركة في 2020، الذي فاق كل التوقعات بتحقيق الشركة صافي أرباح قدره 16.5 %. وشهد عام 2020 واحداً من أبرز إنجازات الشركة باستحواذها على أكبر منظومة للتبريد في العالم في «داون تاون دبي».

وخلال الكشف عن شعار الشركة الجديد ورسائلها الإعلامية، أضاءت الشركة سماء وسط مدينة دبي في عرض ضوئي وغرافيكي باهر على الواجهة الخارجية المتألقة لبرج خليفة، وتحولت مع اقتراب نهايته الهوية القديمة للشركة إلى هويتها الجديدة.

كانت «تبريد» تعاقدت مع كبار الخبراء في مجال التسويق والعلامات التجارية لتطوير هويتها المؤسسية الجديدة، وذلك على النحو الذي يضمن اتساق عناصرها ومواصفاتها التصميمية مع استراتيجية الشركة التي أصبح التحول الرقمي والتنمية بموجبها على رأس أولويات الشركة وعملها خلال الفترة المقبلة، وتعكس الهوية الجديدة أيضًا القيم التي تتبناها الشركة، لما تتميز به من مظهر حديث أكثر حيوية ومعاصرة وأكثر تناسقًا وتناسبًا مع مكانة شركة «تبريد» ودورها المجتمعي كمؤسسة رائدة تعمل مع شتى الأطراف المحلية والدولية لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

وفي أعقاب الكشف عن الهوية الجديدة للشركة، قال رئيس مجلس الإدارة خالد القبيسي: «تأسست «تبريد» منذ البداية على أساس صلب من السعي نحو التقدم، وهو الضمانة الحقيقية للتميز، وهو كذلك ما تعكسه الهوية المؤسسية الجديدة للشركة. وتمثل هويتنا المؤسسية الجديدة ما نحتضنه من قيم ومميزات، وهي الحيوية والحداثة والتطلع إلى المزيد من النجاح، بينما يشير شعارنا «شركاء التنمية والتقدم» ما نمثله من موثوقية وأمانة وجدية في العمل جعلتنا محل ثقة الأفراد والمؤسسات والحكومات حول العالم.

و«تبريد» الشركة المسؤولة عن تبريد عدد كبير من المعالم السياحية والثقافية والتاريخية والاقتصادية والحكومية المهمة في الإمارات ومجلس التعاون الخليجي، ودخلت الشركة في شراكة وثيقة مع شركة إعمار طوال الأشهر الـ12 الماضية لتأمين تبريد منطقة وسط دبي «داون تاون دبي»، بما يشمل أوبرا دبي ودبي مول وبرج خليفة.

وقال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة: يتجاوز شعار «شركاء التنمية والتقدم» كونه شعارًا، ويمثل قيمة حقيقية في قلب ثقافتنا المؤسسية وجوهر كل ما نقوم به من عمل. وما نقدمه يعد ضرورة حقيقية وبنية تحتية لازدهار مجتمعات منطقتنا وتقدمها، من خلال فريق ينتمي إلى كل أطياف هذا المجتمع يعمل بجدية ضمن منظومة يميزها التنوع والشمول والتطور المستمر، منظومة تعمل بلا كلل على تحقيق هدف واضح بتقديم خدمات تبريد متطورة تمثل سعي العالم نحو بيئة نظيفة واقتصادات مستدامة. وكان اختيار برج خليفة لاحتضان حفل الكشف عن هويتنا المؤسسية الجديدة قرارًا يحمل الكثير من الدلالات، لما له من رمزية كبيرة تحمل تفاصيلها قصة إنجاز جدير بما يُحكى عنه.

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