عمومية «إعمار للتطوير» تقر عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين

المصدر: دبي - البيان

أقرت الجمعية العمومية لشركة إعمار للتطوير، مقترح مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين.

وقالت الشركة في بيان لها، أمس، على سوق دبي المالي، إن العمومية وافقت خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس الماضي، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن عام 2020.

كما وافقت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة وفقاً للمادة 29 من دليل الحوكمة، بحيث تسري هذه السياسة اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير 2021، لتصل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن عام 2020 وقدرها 650 ألف درهم لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

واعتمدت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن عام 2020، وتعيين «كيه بي إم جي» كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن 2021 وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ قدره 250 ألف درهم، والسماح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة، بالإضافة إلى تعيين كل من مكتب المحاماة «التميمي ومشاركوه» و«كلايد اندكو» و«كلداري للمحاماة» و«إبراهيم وشركاؤه» كممثلي المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم.

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