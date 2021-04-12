تريليون درهم صادرات وإعادة صادرات الإمارات 2020

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي الأولية، عن تخطي إجمالي صادرات وإعادة صادرات الدولة حاجز التريليون درهم في 2020 تشكل نحو 76.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على الرغم من التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا «كوفيد19».

وأظهرت إحصائيات المركزي أن إجمالي الصادرات البترولية بلغ 140.9 مليار درهم في العام الماضي بما يشكل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وشملت الصادرات البترولية ما قيمته 68.4 مليار درهم صادرات البترول الخام و52.5 مليار درهم لصادرات المنتجات البترولية و20 مليار درهم صادرات الغاز الطبيعي.

بينما بلغت الصادرات غير البترولية نحو 394.5 مليار درهم في نهاية العام الماضي تشكل 30.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وشملت 251.8 مليار درهم صادرات المناطق الحرة و142.7 مليار درهم صادرات أخرى، وهو ما يظهر استحواذ الصادرات غير البترولية على النصيب الأكبر بما يؤكد فاعلية توجهات القيادة الحكيمة في اعتماد سياسات وخطط تنموية تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي.

وبلغت قيمة إعادة الصادرات، وتشمل المنتجات المعاد تصديرها من الذهب غير النقدي، نحو 467.6 مليار درهم تعادل 35.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعكس حجم صادرات الدولة للعالم الخارجي حجم النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني رغم التحديات التي شهدتها دول المنطقة والعالم في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد19»، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط وتباطؤ حركة التجارة العالمية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي.

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