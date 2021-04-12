«الخليجية للاستثمارات» تبحث إعادة الهيكلة

المصدر: (دبي - البيان )

أعلنت شركة الخليجية للاستثمارات العامة، عن عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 29 أبريل المقبل، للموافقة على قرار خاص يتعلق باستمرارية الشركة ومباشرة أعمالها أو حلها ومناقشة خطة إعادة هيكلة رأسمالها وتفويض مجلس إدارة الشركة بإجراء اللازم.

وسيتم خلال الاجتماع النظر في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع المرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2020. كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة السماح لأعضاء مجلس الإدارة بمزاولة نشاطات يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم، وتعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم.

كما تناقش الجمعية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه، وتعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم، وسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن عام 2020 والتصديق عليه.

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