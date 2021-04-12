«الاتحاد لائتمان الصادرات» تدعم تمويل مشروع زيادة الطاقة الكهربائية بالعراق

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت «جنرال إلكتريك» نجاحها في الجمع بين وزارات المالية والكهرباء والتخطيط العراقية مع العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك الاتحاد لائتمان الصادرات والبنوك التجارية وغيرها في سبيل تأمين التمويل اللازم لمشروع زيادة الطاقة الكهربائية بالعراق.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يمكن للاقتصادات المفتوحة والشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تلعب دوراً محورياً في دعم مساعي البلدان لتطوير البنية التحتية الحيوية.

وقد تجسّد هذا الأمر من خلال مشروع خطة زيادة الطاقة الكهربائية الذي سيشهد تقديم خدمات رئيسية وتصديرها من مراكز جنرال إلكتريك في الإمارات، مما يتيح لنا فرصة تقديم الدعم المالي عبر شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» وطرح سيناريو يكفل تحقيق الفائدة لجميع الأطراف.

وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز أطر التعاون الإقليمي التي من شأنها المساهمة في تحسين جودة حياة الناس في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

واحتفت وزارة المالية العراقية و«جنرال إلكتريك» وشركاؤهما الماليؤن باستكمال الجانب المالي من مشروع زيادة الطاقة الكهربائية الخطوة الأخيرة لبدء سريان اتفاقية التمويل. وستقوم «جنرال إلكتريك» بتوفير قطع الغيار وأعمال الإصلاح والخدمات لمحطات كهرباء بهدف المساعدة في صيانة 2.7 جيجاواط من الكهرباء.

دور متميز

ساهمت «الاتحاد لائتمان الصادرات» بدور متميز، حيث توفر تغطيةً تأمينية للجهة الدائنة المتمثلة ببنك «جيه بي مورجان». ويعتبر هذا أول مشروع عراقي يحظى بدعم «الاتحاد لائتمان الصادرات». وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»: تقديم دعمنا لتمويل أول مشروع في العراق، يؤكد على أهمية الشراكات الإقليمية التي نواصل العمل على بنائها.

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