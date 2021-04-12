«عمومية بنك رأس الخيمة الوطني» تقر توزيع 15 % نقداً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

عقد بنك رأس الخيمة الوطني اجتماعه السنوي للجمعية العمومية أمس عن طريق المشاركة الإلكترونية، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال المدفوع للبنك، بواقع 15 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020، حيث سيؤدي توزيع الأرباح إلى دفع حوالي 49.8% من صافي أرباح المجموعة.

ووافق المساهمون المشاركون على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك الميزانية العمومية الموحّدة للبنك، وبيانات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني محمد الشامسي: كانت بداية عام 2020 استثنائية لبنك رأس الخيمة الوطني وكنا على المسار الصحيح لتحقيق إحدى أفضل النتائج المسجلة على الإطلاق، حتى بدأت الأحداث تتوضّح حول جائحة كوفيد 19.

لقد غيّر الوباء هذا الأمر وفاجأ معظم الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم وجعلنا ندرك أهمية بناء نموذج أعمال مستدام لتحقيق الكفاءة التشغيلية. وقد ظهر ذلك جلياً في أول تقرير سنوي متكامل للبنك الذي سلّط الضوء على أهمية الاستدامة من أجل زيادة الربحية ومرونة البنك على المدى الطويل.

وأضاف: كانت أولويات البنك في العام الماضي تتمحور حول توفير الدعم لجميع العملاء، لا سيما أولئك الذين عانوا من صعوبات مالية أو فقدان الدخل بسبب التأثير الاقتصادي للوباء، وانطبق ذلك بشكل خاص على العديد من عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك عملاء الخدمات المصرفية للأفراد.

إلا أننا، وبدعم من الجهات الرقابية في الدولة، تمكنا من مساعدتهم من خلال تأجيل سداد المدفوعات وإعادة هيكلة القروض عند الحاجة وتقليل أو إلغاء بعض الرسوم. تؤكد هذه الخطوة المهمة على مرونة النظام المالي للإمارات وقوة الجهات الرقابية لدينا. وطوال 2020، سعى البنك إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المصرفية لعملائه، خاصة خلال فترة الإغلاق الذي سبّبته الجائحة.

برنامج ابتكار

عزز بنك رأس الخيمة قدراته من خلال تنفيذ برنامج للابتكار يشمل البنك بأسره ويهدف بنهاية المطاف إلى تعزيز تجربة العميل وتحسين الدخل والمبيعات ومتطلبات الموارد من خلال اعتماد نهج رقمي بالدرجة الأولى. وأكد البنك مواصلة العمل لتوسيع قدراته الابتكارية في عام 2021 حيث حققت جهوده الرقمية نتائج ملموسة. ويلتزم البنك برؤية تفاؤلية حذرة بشأن عام 2021.

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