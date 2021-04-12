حمد الشرقي يوجه بضرورة الاستثمار الأمثل لميناء الفجيرة وفق رؤية الإمارات الاستراتيجية

المصدر: الفجيرة - وام

التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصره بالرميلة أمس الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس ميناء الفجيرة بحضور الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة وعدد من القيادات الشابة العاملة في الميناء.

ووجه سموه بضرورة الاستثمار الأمثل للميناء بما يضمن تحقيق الأهداف وفق رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية القائمة على ترسيخ اقتصاد مستقر ومتنوع يحقق التنمية المستدامة في المستقبل.

واستمع صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال اللقاء إلى شرح مفصل من الشيخ صالح بن محمد الشرقي عن الخطط الاستراتيجية والتنموية بميناء الفجيرة وأبرز عمليات التطوير المستمرة به والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز قدراته لمواكبة متطلبات احتياجات التجارة العالمية.

ورحب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بعدد من القيادات الوطنية الشابة التي جرى ترقيتها مؤخراً لتولي مسؤولياتهم الجديدة في ميناء الفجيرة بعد اجتياز برامجهم التدريبية الأكاديمية والعملية، مؤكداً أهمية الاستثمار بطاقات الشباب والاستفادة من خبراتهم لخدمة الإمارة.

وأعرب الشباب عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم الفجيرة وللشيخ صالح بن محمد الشرقي على ثقتهم الغالية، مؤكدين التزامهم بالعمل الجاد لما فيه خير الدولة ومصلحتها. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة وخليل إبراهيم حسن نائب مدير عام الميناء.

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