عجمان تتصدر الإشغال الفندقي في الإمارات

المصدر: (عجمان- البيان)

تمكنت فنادق عجمان من تحقيق أعلى نسبة إشغال فندقي على مستوى الدولة، وذلك رغم تحديات الجائحة في 2020، ووصلت نسب الإشغال الفندقي في الإمارة إلى 75% في الربع الأول 2021، وذلك بحسب تقرير أصدرته مؤسسة «إس تي آر» البريطانية للإحصاءات.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان: «فخورون بهذا الإنجاز الذي يأتي نتيجة لتكاتف الجهود بين الدائرة وشركائها في قطاع الضيافة، كما نعمل جميعاً نحو تحقيق رؤية موحدة وهدف مشترك في تسليط الضوء على إمارة عجمان كوجهة سياحية متميزة، وسنواصل جهودنا المشتركة للحفاظ على أعلى مستويات النجاح على امتداد العام».

وواصلت المؤسسات الفندقية في إمارة عجمان تحقيق نسب إشغال مرتفعة في إطار حرص حكومة عجمان على تعزيز قطاع السياحة في الإمارة والقطاعات ذات الصلة، بما انعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي المحلي.

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