مشتريات انتقائية تمنح الأسهم 4.7 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي نحو 4.7 مليارات درهم، مدفوعاً بعمليات شرائية انتقائية، استهدفت قطاعات مختلفة وتركزت بشكل رئيسي في أسهم القطاع، مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين، في الوقت الذي اتجه الأجانب والمؤسسات نحو الشراء بسوق دبي.

وارتفع سوق دبي 0.4% إلى 2593 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والسلع والاستثمار والخدمات والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي 0.18% عند 6070 نقطة، بدعم نمو أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 968.6 مليون درهم، منها 832.57 مليوناً بأبوظبي، و136.07 مليوناً في دبي، وجرى تداول 255.16 مليون سهم، موزعة بواقع 144.16 مليوناً في أبوظبي، و111 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 3307 صفقات.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.72% مع نمو «إعمار العقارية» 1.91% و«إعمار للتطوير» 0.79% و«إعمار مولز» 2.28% و«الاتحاد العقارية» 0.37% و«داماك» 1.6%، وزاد قطاع الاستثمار 0.01%.

ونما قطاع النقل 0.07% بعد صعود «أرامكس» 0.73%، وتراجع قطاع البنوك 0.17% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.43%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 57.6 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» 10.7 ملايين درهم، ثم «دبي الإسلامي» 10.4 ملايين، وحقق «دبي للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.76%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار12.61 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.17% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.14% و«أبوظبي التجاري» 0.16%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.19%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.74%، بعد صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع العقار 0.26%.

وصعد قطاع الطاقة 0.18% مع ارتفاع «دانة غاز» 0.5% و«طاقة» 1.47% فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.23%. ونزل قطاع الاستثمار 0.36%. وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط، مستقطباً 213 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 202 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 187 مليون درهم، وحقق «ريم للاستثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 13.91%، فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.55%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 143.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 15 مليون درهم، ونحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 6.15 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في دبي بصافي استثمار 15 مليون درهم، ونحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 6.15 ملايين.

إفصاحات

★ دعت شركة تكافل الإمارات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 29 أبريل لمناقشة البيانات المالية لعام 2020، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلنت الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة حتى 18 أبريل.

★ أفصحت شركة دار التكافل عن قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، والتي تضمنت 13 مرشحاً.

★ وافقت الجمعية العمومية لشركة «الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية» على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي 2020.

★ دعا «البنك العربي المتحد» لعقد اجتماع الجمعية العمومية في 29 أبريل للنظر في اعتماد توصيات مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح سواء النقدية أو أسهم المكافأة لعام 2020، وأيضاً الموافقة على اعتماد أي إصدار لسندات أو غيرها من أدوات الدين غير قابل للتحويل في طرح خاص عبر ترتيبات مضمونة سواء على شكل قروض أو سندات بحد أقصي 100 ألف دولار أو ما يساوي بالعملات الأخرى امتثالاً لجميع القوانين السارية ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي.

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