«عمومية إعمار العقارية» تصادق على توزيع %10 نقداً

المصدر: دبي- البيان

صادق الاجتماع السنوي الخامس والعشرون للجمعية العمومية لشركة «إعمار العقارية» على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 10% من رأس المال. كما تم خلال الاجتماع انتخاب مجلس جديد للإدارة، يضم 9 أعضاء من أصحاب المهارات والخبرات، الذين سيسهمون بدورهم في دفع عجلة تطور الشركة إلى مستوى جديد.

واستعرض أعضاء مجلس الإدارة الأداء البارز الذي حققته الشركة خلال عام 2020، والذي نجحت في تحقيقه رغم كل الصعوبات والتحديات التي رافقت جائحة (كوفيد 19)، كما سلط مجلس إدارة الشركة الضوء على الإجراءات الصارمة التي تبنتها الشركة والتي ساهمت بدورها في استمرارية سير أعمالها بالمستوى المطلوب على مدار العام.

ويضم مجلس الإدارة الجديد، الذي تم انتخابه لعام 2021 كلاً من محمد العبار وجاسم العلي وأحمد المطروشي وجمال بن ثنية وبطي الملا وإيمان عبد الرزاق وأحمد جاوة وهلال المري وسلطان المنصوري. وصادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين عن السنة المالية 2020.

آفاق جديدة

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: رغم التحديات، تمكنا من تخطي المصاعب وحافظنا على قوتنا خلال 2020، بفضل دعم شركائنا المستمر، ونتطلع إلى تطوير مشاريعنا المستقبلية ومواصلة الابتكار والنهوض بالمشهد العقاري في دبي إلى آفاقٍ جديدة، فقدرتنا على تحقيق مبيعات عقارية بقيمة 10,902 درهم في 2020، ما هي إلا دليل على استعدادنا الدائم للمواجهة والصمود.

وأضاف: من خلال الاهتمام بالكوادر البشرية الموجودة في إعمار وتنميتها، بالإضافة إلى مواكبة أحدث التطورات والابتكارات في المجال الرقمي، نواصل تطوير معاييرنا للنمو، والتي تضمن قيمة إضافية وطويلة الأمد لشركائنا.

ونبقى على الدوام ملتزمين بالعمل على تأسيس وجهات مستقبلية، ترسم ملامح جديدة للحياة العصرية محلياً وعالمياً.ومن خلال الدمج بين إعمار العقارية وإعمار مولز، والذي تم الإعلان عنه في 2 مارس، سيستمر القطاعان بتلبية الشروط التجارية والتنظيمية حتى إشعار آخر.

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