«دبي للاستثمار» تقرُّ توزيع %8 على المساهمين

المصدر: دبي ـ البيان

وافقت دبي للاستثمار، على جميع القرارات المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عُقد أمس. واعتمدت الجمعية العمومية البيانات المالية للمجموعة للسنة المالية 2020 وكذلك توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 % على مساهميها.

وأكدت المجموعة أن الجائحة وضعت الكثير من التحديات أمام دبي للاستثمار رغم تنوع أنشطتها الاستثمارية، لكن هذه التحديات ساهمت بالمقابل بإظهار مدى مرونة المجموعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وتوفر المجموعة نمواً مستداماً طويل الأجل على مر السنين لمساهميها من خلال اتباع نهج متوازن مع تنوع الاستثمارات.

نمو الأصول

كانت المجموعة أعلنت أن نمو إجمالي أصولها بلغ 804 ملايين درهم في العام 2020، ليصل إجمالي الأصول إلى 21,76 مليار درهم في 31 ديسمبر 2020. كما أعلنت المجموعة عن أرباح لمساهمي دبي للاستثمار بقيمة 347,6 مليون درهم ي في العام 2020.

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