10 % نمو زوار «ديرفيلدز» أبوظبي والإشغالات تفوق %95

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

قال محمد الحاج، الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه للاستثمارات، إن نسبة إشغال المساحات التجارية في مركز «ديرفيلدز مول» فاقت 95%، مشيراً إلى أن المركز حقق نمواً في أعداد الزوار بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الحاج، على هامش لقاء صحفي نهاية الأسبوع الماضي، أن مركز التسوق سجل حركة تسوق نشطة وفاعلة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري بفضل تطبيق التعليمات التي أعلنت عنها الجهات المعنية والالتزام بنسب الإشغال المحددة، مع اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير تجربة تسوق آمنة.

وأضاف الحاج أن إدارة المركز راعت ظروف المستأجرين خلال فترة التعقيم الوطني وقدمت لهم الإمكانيات والتسهيلات لمواصلة أعمالهم وأنشطتهم التجارية والتخفيف من الأعباء عليهم، الأمر الذي عزز من ثقة المستأجرين والعملاء، وأسهم في جذب أعداد متزايدة من الزوار والمتسوقين.

وتوقع الحاج أن يشهد «ديرفيلدز» نشاطاً خلال شهر رمضان الفضيل مع إطلاق المركز للعديد من الفعاليات للاحتفال بالشهر الكريم، موضحاً أن المناسبات والأعياد من أهم المواسم التي تشجع الحركة التجارية، حيث تم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان عبر تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما جرى التنسيق مع محال تجارية طرحت عدداً من العروض والحسومات، الأمر الذي يشجع حركة التسوق ويزيد من عدد الزوار.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه للاستثمارات، أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً كبيراً في قطاع تجارة التجزئة خاصة عقب تلقي الملايين اللقاحات اللازمة، مشيراً إلى أن موسمي رمضان وعيد الفطر من المواسم التجارية الكبيرة التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الزوار والمتسوقين.

وتابع بالقول: «نعمل على الارتقاء بعروضنا وحملات التسوق في المركز بما في ذلك المزيد من الافتتاحات الجديدة، ولدينا تقويم كامل لمتابعة وتنظيم مختلف الحملات والأحداث التسويقية في المركز التجاري».

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