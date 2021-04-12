54 ملياراً صادرات وإعادة تصدير أعضاء غرفة دبي بالربع الأول

المصدر: دبي - البيان

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن نمو قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.5% لتبلغ قيمتها 54.8 مليار درهم مقارنة بـ 51.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020، مما يعكس نمواً ملحوظاً في صادرات أعضاء الغرفة في بداية العام الجاري.

وأظهرت إحصاءات الغرفة أن شهر مارس سجل نمواً كبيراً بلغ 23.7% في قيمة صادرات الأعضاء مقارنة بمارس 2020، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء 22.1 مليار درهم في مارس 2021، مقارنة بـ 17.8 ملياراً في مارس 2020.

شهادات المنشأ

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول 166759 شهادة، في حين سجل مارس أعلى عدد لشهادات المنشأ الصادرة وهو 62.235 شهادة، في مؤشر واضح على تعافي قطاع التجارة، وممارسته لدوره الطبيعي في مسيرة تنويع اقتصاد دبي وتعزيز تنافسيته العالمية.

أعضاء جدد

وبينت الغرفة أن عدد الأعضاء الجدد الذين انضموا لعضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 6.025 عضواً، وبنسبة نمو بلغت 38.6% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، الأمر الذي يعكس جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية، وموقعها المتميز في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وبلغ عدد المعاملات الإلكترونية التي أنجزتها الغرفة خلال الربع الأول أكثر من 174 ألف معاملة، في حين بلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أُصدرت واستقبلتها الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري 965 دفتر إدخال بقيمة إجمالية للسلع والبضائع بلغت حوالي 1.4 مليار درهم.

إحصاءات مشجعة

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن هذه الإحصاءات المشجعة تعكس واقع بيئة الأعمال بالإمارة، وتعافيها المستدام من تأثيرات جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن السياسات والمبادرات الحكومية المحفزة المتنوعة، والبنية التحتية اللوجستية المتطورة، وشبكة العلاقات التجارية المتشعبة لإمارة دبي تعتبر من العوامل الأساسية التي ساهمت بتعزيز تجارة أعضاء الغرفة وصادراتهم إلى الأسواق العالمية، واستقطاب المستثمرين إلى الإمارة.

المكاتب الخارجية

ولفت بوعميم إلى أن المكاتب الخارجية لغرفة دبي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الروابط التجارية للإمارة سواء في الاجتماعات التي تعقدها مع مستثمرين خارج الدولة، أو في الفرص التي تستعرضها أمام الشركات العاملة في الإمارة، مؤكداً أن الغرفة ملتزمة الارتقاء بالأداء التجاري لأعضائها، وتعزيز تنافسيتهم في الأسواق العالمية.

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