36 % نمو أرباح مجموعة دوكاب في 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة دوكاب، تحقيق مكاسب متميزة على امتداد وحدات أعمالها الثلاث خلال العام 2020، حيث سجلت نمواً نسبته 36% في أرباحها مقارنة بالعام السابق، وذلك رغم الظروف العصيبة التي فرضتها جائحة (كوفيد19).

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: بفضل حرصنا المتواصل على استكشاف الأسواق والفرص الجديدة، تسنت لنا القدرة على دعم المشاريع الاستراتيجية حول العالم وفي جميع القطاعات بما فيها الطاقة والنقل والصناعة وغيرها الكثير في 2020، وسنواصل بالتأكيد أداءنا المتميز على هذا الصعيد في 2021.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة أخيراً، أكدت «دوكاب» أيضاً تعيين المهندس جمال سالم الظاهري رئيساً جديداً لمجلس الإدارة، خلفاً للدكتور أحمد بن حسن الشيخ الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة بين عامي 2019 و2021. ويتم التناوب على رئاسة مجلس إدارة «دوكاب» كل سنتين بين المساهمين فيها: «القابضة ADQ» (عبر «صناعات») و«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية».

دروس وخبرات

وقال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس الإدارة الحالي: أتاح لنا العام الماضي فرصة اكتساب الكثير من الدروس والخبرات، ونفتخر بالحفاظ على مرونتنا في وجه المصاعب خلال العام الماضي. وأنا على ثقة بأن المهندس الظاهري سيواصل تعزيز هذا التفاؤل والانطباع الإيجابي.

وقال المهندس جمال الظاهري: حققت أعمال دوكاب تطوراً استراتيجياً متميزاً العام الماضي رغم الجائحة. وأثني على التوجيهات المتميزة للدكتور أحمد الشيخ خلال فترة إدارته التي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات اللافتة بمختلف وحدات دوكاب، مشيراً إلى أنه على مدار العامين المقبلين، سيعمل مجلس الإدارة على دعم المرحلة القادمة من التوسع والمساهمة في الوقت نفسه في التحول الأوسع للقطاع الصناعي في الإمارات.

إنجازات

★ مصنع دوكاب للكابلات والأسلاك: سجلت وحدة الأعمال الأكبر في المجموعة 13 % نمواً بالأرباح، حيث بلغ حجم مبيعات منتجاتها قرابة 80 ألف طن من الموصلات. وواصلت الوحدة عملياتها خلال الجائحة دون انقطاع، وتابعت تصنيع الكابلات والأسلاك وتقديمها لعملائها في الإمارات التي تعد المستهلك الأكبر لمنتجات الوحدة في السوق، وواصلت أيضاً تصدير منتجاتها إلى 25 سوقاً آخر.

★ مصنع دوكاب للمعادن: شهدت الوحدة 33 % نمواً في 2020 مقارنة بالعام السابق، وتشمل أعمال المعادن شركة دوكاب للألمنيوم ومصنع دوكاب لقضبان النحاس. وباعت الوحدة 190 ألف طن من منتجات المعادن لأكثر من 45 دولة.

★ مصنع دوكاب لمنتجات الجهد العالي: شهد تحسناً بنسبة 42% في الهوامش الإجمالية في 2020 مقارنة بالعام السابق. والمصنع أول منشأة تصنيع مخصصة لكابلات الجهد العالي والجهد الفائق بالشرق الأوسط. وباع 6000 طن من كابلات الجهد العالي التخصصية.

وأضاف الظاهري: تأتي الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» لتوفر منصة رائدة تتيح لنا توطيد شراكاتنا الاستراتيجية على امتداد سلسلة القيمة الصناعية، ونتطلع للمساهمة بدور فاعل في البرامج التي سيتم إطلاقها في إطار هذه الاستراتيجية ومواصلة توفير منتجات بختم «صنع في الإمارات» للعالم . وعلاوة على تنويع منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق، أطلقت «دوكاب» عدة مبادرات للتوطين العام الماضي منها برنامج «بدايتي».

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