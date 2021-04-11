«ومضة»: الإمارات تتصدر إقليمياً في تمويل وصفقات الشركات الناشئة

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القيمة الإجمالية المخصصة لتمويل الشركات الناشئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك وفقاً لنتائج التقرير الصادر اليوم من شركة «ومضة» المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بالشركات الناشئة.

وأفاد تقرير «ومضة» بأن قيمة التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة العاملة في الإمارات خلال الفترة المذكورة بلغت 256 مليون دولار، من أصل 396 مليون دولار هي القيمة الإجمالية لتمويل الشركات الناشئة في المنطقة خلال الفترة ذاتها. ويعني ذلك أن الإمارات استأثرت وحدها بنسبة 64.6% من اجمالي تمويل الشركات الناشئة بالمنطقة على مدار الربع الأول من 2021.

وعلى صعيد الصفقات، ذكر التقرير أن الشركات الناشئة بالإمارات أجرت 38 صفقة خلال الربع الأول من 2021، من أصل 125 صفقات هي إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة بالمنطقة خلال الفترة ذاتها، بنسبة بلغت 30.4%.

وأوضح التقرير أن شهر مارس بمفرده استأثر بما يزيد عن نصف تمويل الشركات الناشئة بالإمارات خلال الفصل الأول من 2021، وذلك بقيمة 130 مليون دولار، من أصل 170 مليون دولار هي كل التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة بالمنطقة على مدار مارس الماضي.

وأضاف التقرير أن 11 شركة ناشئة بالإمارات هي التي حصلت على الـ 130 مليون دولار المشار إليها أعلاه في مارس الماضي.

وذكر التقرير أن شركتين ناشئتين تحديدا استأثرتا بما يزيد عن نصف تمويل الشركات الناشئة بالإمارات في مارس الماضي، وهما «أجريتك بيور هارفست» المتخصصة في التقنيات الزراعية، حيث حصلت على تمويل قيمته 50 مليون دولار، ثم «لاست مايل ديلفري ليفاي» المتخصصة في الخدمات اللوجستية، والتي حصلت على تمويل قيمته 25 مليون دولار.

وأضاف تقرير «ومضة» أن الشركات المتخصصة في التقنية المالية «فينتك» تصدرت الشركات الناشئة في الإمارات في عدد الصفقات التي أجريت على مدار الفصل الأول من العام الجاري، وذلك بعدد 10 صفقات.

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