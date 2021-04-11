واحة دبي للسيليكون شريك أساسي للابتكار والتوسع

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

أكّد المهندس عبد الغني الأديب الرئيس التنفيذي لشركة «إس آي جي» SIG في الشرق وأفريقيا والمعروفة بـ«إس آي جي كومبيبلوك العبيكان»، إن واحة دبي للسيليكون هي شريك حقيقي للابتكار والتوسّع بالنسبة للشركة العالمية العريقة المتخصصة بصناعة تعبئة وتغليف المشروبات والألبان والأغذية المعقمة، مشيراً إلى أن الشركة ومقرها مدينة «نويهاوزن» السويسرية تخطط في نوفمبر المقبل لتحديث «مركز الابتكار والموثوقية» الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم في قطاع التغليف والتعبئة المعقمة المتوقع أن يصل حجم سوقه إلى أكثر من 72 مليار دولار بحلول 2026.

وأضاف الأديب في حوار خاص لـ«البيان» أن الشركة تخطط في نوفمبر المقبل إنجاز المرحلة الرابعة من تحديث وتوسعة «مركز الابتكار والموثوقية» الأول من نوعه عالمياً والذي يعتبر وليد شراكة التعاون والابتكار مع واحة دبي للسيليكون، والذي تم من خلاله ابتكار العديد من حلول الاستدامة والتشخيص الاستباقي ورفع الطاقة الإنتاجية والتحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة مثل بلوك تشين وغيرها والتي أصبحت تستخدم اليوم في باقي أسواق الشركة.

وتمثل منشآة «إس آي جي» خامس مركز تدريب للشركة عالمياً (إلى جانب البرازيل وألمانيا وتايلاند والصين)، والثانية إقليمياً (إلى جانب الرياض)، وأول موقع عالمي يجمع بين المقر الإقليمي وأكاديمية للمعرفة ومركز للتدريب، وفيما يلي نص الحوار:

وجهة مفضلة

ما هي أهم مميزات الاستثمار التي قدمتها لكم واحة دبي للسيليكون وحجم استثماراتكم؟

بلا شك فإن واحة دبي للسيليكون هي وجهة مفضلة لشركات التكنولوجيا التي تسعى لإطلاق وتعزيز عملياتها في دبي. حيث نقوم من خلال مركزنا في واحة دبي للسيليكون بمراقبة مصانع العبوات والكرتون في المملكة العربية السعودية والتي تغطي نحو 85% من مبيعات الشركة في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا المسؤول عن نحو 15% من حجم مبيعات الشركة عالمياً والتي بلغت 1.8 مليار يورو في 2020.

ويبلغ حجم استثماراتنا في واحة دبي للسيليكون منذ 2015 وحتى الآن ما يقارب 6 ملايين يورو (26.18 مليون درهم) تشمل استثمارنا في المقر الإقليمي الذي يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في واحة دبي للسيليكون وافتتح في مارس 2015، وتبلغ مساحته حالياً 4153 متراً مربعاً ومركز الابتكار والموثوقية والمسّرع، بالإضافة إلى مركز التدريب، ويشمل هذا استثمارات الشركة بدون تكلفة التشغيل، ويعكس المقر الذي بلغت تكلفته 55 مليون درهم وتم إنشاؤه في فترة قياسية لم تتجاوز 10 أشهر، شراكة الابتكار القوية بين شركة «إس آي جي» وواحة دبي للسيليكون التي قدمت لنا العديد من المميزات أهمها إمكانية إنشاء المقر بشكل متخصص يناسب احتياجاتنا علاوة على أن فلسفة الابتكار التي تتميز بها واحة دبي للسيليكون تتوافق تماماً مع «جينات» الابتكار في «إس آي جي». فمثلاً عندما قررنا افتتاح «مركز الابتكار والموثوقية في واحة دبي للسيليكون في 2018 الأول من نوعه في قطاع التغليف والتعبئة المعقمة على مستوى العالم، وفرت لنا الواحة كافة التسهيلات اللازمة لذلك. وقد شكل هذا المركز نموذجاً لمركزنا الثاني من هذا النوع الذي تم افتتاحه في الصين. ونتمكن من خلال هذا المركز من مراقبة آلات»إس آي جي«لدى عملائنا على مدار الساعة وإعداداتها والقيام بالتشخيص الاستباقي والقيام بعمليات الصيانة.

مهارات وخبرات

ما مجال ونشاط شركة»إس آي جي«؟

»إس آي جي«هي شركة متخصصة في توفير أنظمة وحلول عبوات الكرتون المعقمة، تأسست عام 1853، ويقع مقرها الرئيسي في نيوهاوزن بسويسرا. ونتمكن بفضل ما يتمتع به موظفونا البالغ عددهم 5,000 تقريباً من مهارات وخبرات من الاستجابة بسرعة وفعالية لاحتياجات عملائنا وعددهم أكثر من 200 عميل في أكثر من 70 دولة. في عام 2020. وقمنا بإنتاج 40 مليار عبوة كرتونية وحققت إيرادات بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال سبعة مصانع تمتلكها الشركة، أحدها في المملكة العربية السعودية، ولنا تواجد من خلال مجموعة العبيكان للابتكار في المنطقة منذ 20 عاماً. ونعمل بالشراكة مع عملائنا على تقديم منتجات الأطعمة والمشروبات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم في عبوات آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة. وتمكننا التقنية الفريدة وقدرتنا الفائقة على الابتكار من تزويد عملائنا بحلول شاملة لطرح منتجات متميزة وبناء مصانع أكثر ذكاءً تلبيةً لاحتياجات المستهلكين دائمة التغيير. تعتبر الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من عملنا، ونسلك كافة الطرق لإنشاء نظام تغليف مثالي للمنتجات الغذائية.

ما هي طبيعة التقنيات المستخدمة التي تميز حلول التعبئة في»إس آي جي«؟

تتميز تقنيات الآلات التي نقوم بصنعها بتوفير حلول تغليف وتحضير العبوات الكرتونية الخاصة بحفظ المشروبات والأطعمة وذلك بدون أي مواد حافظة، وذلك بفضل تقنية الحرارة العالية UHT التي ترفع درجة حرارة المحتوى الغذائي لدرجات عالية لوقت قصير جداً ما يسمح بتعقيم الطعام قبل تعبئته مباشرة في العبوات ويحافظ على قيمته الغذائية لمدة 12 شهراً من دون الحاجة إلى تبريد. ونقوم بصناعة عبوات كرتونية خاصة مكونة من 6 طبقات مثل البولي إيثيلين والألمنيوم للحفاظ على المنتج من العوامل الجوية وغيرها. علاوة على أن آلاتنا هي الوحيدة القادرة على تغيير حجم العبوات على نفس الآلة في أقل من 5 دقائق بشكل سهل للغاية. كما نقوم بتوريد علب الكرتون والتعبئة لعملائنا العالميين بالإضافة إلى صيانة الآلات.

ما هي نظرتكم لقطاع تغليف منتجات الطعام والشراب هذا العام؟ وكيف أثرت أو غيرت جائحة كورونا هذه الصناعة؟

شهد قطاع التعبئة والتغليف المعقمة نمواً ملحوظاً بعد جائحة كورونا التي سلطت الضوء على أهمية صناعة التعليف والتعبئة. فالمستهلك أصبح أكثر وعياً واهتماماً بسلامة المنتج للاستهلاك والقيمة الغذائية للمنتج وهذا يحسن من نظرة الاستثمار في هذا القطاع. وبلغت قيمة سوق التعبئة والتغليف المعقمة 49.15 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 72.15 مليار دولار بحلول عام 2026 وأن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.65% خلال تلك الفترة. وقد ساهم التحول الرقمي في الشركة من التواصل مع شركائنا والاستمرار في أداء كافة أنشطتنا. ويساعد مركز الابتكار على وجه الخصوص عملاء»إس آي جي«في التكيف مع التحول الكبير الحاصل في سوق إنتاج واستهلاك الأطعمة والمشروبات، والتغير السريع في سلوكيات وتوقعات المستهلكين وذلك بتقديم حلول تجمع بين أحدث ما توصلت له التكنولوجيا ووسائل الاتصال والتغليف الذكي.

بصمة»جي إي«

تبدو بصمة الشركة الأمريكية»جي إي«GE الرائدة في مجال التكنولوجيا، واضحة في مقر»إس آي جي«في واحة دبي للسيليكون. حيث تعمل الشركة على توفير أفضل حلول التصميم لتحسين عمليات المصنع ورفع كفاءته. حيث تستخدم»إس آي جي«نفس تقنية فحص الأعطال التي تستخدمها»جي إي«في الطائرات في تشخيص وصيانة آلات التغليف والتعبئة. وتمّكن شراكة»إس آي جي«مع»جي إي" كذلك من الاستفادة من البيانات الكبيرة الناجمة عن الآلات بطرق جديدة ومبتكرة تساهم في رفع الأداء والأمان والشفافية والإبداع عبر سلسلة توريد الأغذية والمشروبات بأكملها وحتى المستهلك النهائي.

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