3 ملايين درهم جوائز سحوبات «مهرجان رمضان الشارقة 2021»

المصدر: الشارقة – البيان

يُزاح غداً الستار عن فعاليات النسخة الـ 31 من «مهرجان رمضان الشارقة 2021» تحت شعار «رمضان يترياكم.. والجوائز فالكم»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في إمارة الشارقة، خلال الفترة الممتدة من 13 أبريل الجاري ولغاية 15 مايو المقبل، وبمشاركة واسعة من مراكز التسوق والمحال التجارية على مستوى الإمارة.

ويزخر المهرجان الذي تقام فعاليته في كافة مناطق ومدن الشارقة بباقة من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والترفيهية الجاذبة، التي تعزز من مكانة الإمارة كوجهة اقتصادية وسياحية وثقافية مميزة، وتقدم تجربة فريدة لسكان وزوار الإمارة الباسمة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال إطلاق العروض الترويجية التنافسية وطرح تخفيضات كبيرة طوال أيام المهرجان، إلى جانب تنظيم سحوبات على سيارات فاخرة، وقسائم أسبوعية بقيمة 50 ألف درهم، والعديد من الجوائز التي تصل قيمتها إلى 3 ملايين درهم إماراتي، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والبازارات ومهرجانات الأطعمة التي خصصتها مراكز التسوق احتفاء بالشهر الفضيل.

برنامج حافل بالمفاجآت

وأوضح جمال سعيد بوزنجال، منسق عام المهرجان، أن «رمضان الشارقة» يحمل هذا العام طابعاً جديداً من خلال برنامج حافل بالمفاجآت السارة للمتسوقين الذين سيحظون بفرص الفوز بالعديد من الجوائز القيمة التي ستمنحها مراكز التسوق ومتاجر التجزئة لزبائنها بموازاة إطلاقها لأفضل العروض الترويجية والخصومات المميزة، إلى جانب باقة من الأنشطة التي تهدف إلى نشر البهجة في أجواء الإمارة وإضفاء مزيد من المتعة والسرور خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً حرص الغرفة على متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في مراكز التسوق والمحال التجارية لتوفير أقصى درجات السلامة والصحة للجميع.

تحفيز الحركة الاقتصادية

وأشار منسق عام المهرجان إلى أن هذا الحدث يمثل أحد أهم النشاطات الأساسية والمتجددة على أجندة الأحداث والفعاليات التي تنظمها الغرفة سنوياً بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، والتي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في الإمارة والمساهمة في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام وفي مقدمتها قطاعات التجزئة والسياحة من خلال زيادة عدد زوار الشارقة وتنشيط حركة المبيعات، منوهاً إلى أهمية المهرجان في تلبية احتياجات المتسوقين خلال الشهر الفضيل عن طريق الاستفادة من العروض الكبيرة التي يوفرها الحدث لسكان وزاور الشارقة من مختلف إمارات الدولة.

ويعد مهرجان رمضان الشارقة من أقدم الأحداث التجارية والسياحية على مستوى الدولة، حيث يضم سنوياً العديد من الأنشطة والفعاليات التسويقية والترفيهية والتراثية والتاريخية والفنية والدينية التي تحاكي الجانب الروحاني للشهر الفضيل، ويعد فرصة لزوار وسكان الإمارة للاستمتاع بأفضل ما تقدمه الشارقة من عروض ترفيهية، وتخفيضات وجوائز قيمة، وساهم المهرجان خلال الدورات الماضية في تحقيق أحلام الآلاف من الأشخاص، وذلك بفضل الجوائز الضخمة التي تم تقديمها.

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