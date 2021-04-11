34 مليون درهم حصيلة المزاد العلني لأرقام المركبات المميزة في دبي

المصدر: وام

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني 106 للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس بفندق إنتركونتننتال فيستفال سيتي 34 مليوناً و53 ألف درهم.

وحقق الرقم "21 R" القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ بـ " 3 " ملايين و20 ألف درهم، تلاه الرقم "AA 66" بـ " 2 "مليون و920 ألف درهم والرقم (I 70) بـ "2" مليون و500 ألف درهم ثم الرقم "O 99999"، الذي بِيعَ بمليون درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني 100 رقم مميز ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي، للوحات المركبات المميزة من الفئات: "AA-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z".

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