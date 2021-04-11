اقتصادية عجمان تستأنف «خلك لايف» وبحلة جديدة

المصدر: عجمان – البيان

تستأنف اقتصادية عجمان برنامج «خلك لايف» بحلته وطلته الجديدة، بالتعاون مع شريكها الإعلامي أخبار عجمان، وذلك بعد النجاح الذي حققه البرنامج خلال السنوات السابقة، والصدى الواسع الذي لاقاه لدى الجمهور، وخاصة أنه يعتبر إحدى قنوات الاتصال والتواصل الفعال بين الدائرة والجمهور، والذي يهدف إلى التعريف بالخدمات والمشاريع والبرامج القائمة والمستقبلية، كما أن البرنامج يمثل منصة مباشرة للجمهور لطرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على الإجابات الفورية من المسؤولين في الدائرة، وقد أسهم البرنامج في تطوير وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الدائرة للمتعاملين من خلال المقترحات المميزة والتي يقدمها الجمهور، كما أن البرنامج يسهم في تقديم المشورة والدعم لرواد الأعمال والمستثمرين حول سوق الاستثمار في الإمارة.

وسينطلق البرنامج بحلة جديدة في هذه السنة، فبجانب استضافته للمسؤولين من الدائرة ومن الشركاء، سيستضيف البرنامج عدداً من رواد الأعمال وأصحاب الخبرة في المجال الاقتصادي لنقل الخبرة والمعرفة للجمهور في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، وتثقيفهم في كافة الجوانب الاقتصادية، وسيتناول البرنامج العديد من المواضيع الهامة، وسيتم الرد على استفسارات الجمهور، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، كما أن الدائرة تسعد بجميع مواضيع جديدة يطرحها الجمهور ويرغب في التشاور مع المسؤولين عنها، وسيتم جدولتها والإعلان عنها.

ونزف الخبر السعيد للجمهور بانطلاق أولى حلقات البرنامج يوم الاثنين الموافق 12-04-2021، حيث تم تخصيص الحلقة للتحدث عن الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك، وسيستضيف البرنامج سعود سلطان الشمري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، وعمر الرئيسي مراقب بقسم الحماية التجارية، وذلك للحديث عن دور الدائرة في ضبط ورقابة الأسواق وطمـأنة الجمهور عن توفر السلع والمنتجات التي يحتاجها مجتمع الإمارة خلال الشهر الفضيل، كما سيسعد المتحدثون بتلقي أي ملاحظات أو بلاغات أو شكاوى أو ممارسات من شأنها الإضرار بمصالح المستهلكين أو المستثمرين وتزعزع استقرار أسواق الإمارة، وننتهز هذه الفرصة لنتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله ورعاه»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب الإمارات، بهذا الشهر الفضيل، ونتمناه شهراً مباركاً مليئاً بالخير واليمن والبركات على دولتنا الحبيبة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز