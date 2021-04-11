«أبوظبي الإسلامي» يطبق حلول السحابة الهجينة من «أي بي أم» لتسريع التحول الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية، عن تعاونه مع شركة «أي بي أم»، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:IBM) لتسريع مسيرة تحوله إلى مؤسسة مالية إسلامية تعتمد أحدث الإمكانات الرقمية، باستخدام حلول السحابة الهجينة من «أي بي أم» القائمة على منصة أوبن شيفت من ريد هات (Red Hat OpenShift).

وتكمّل هذه الخطوة دعم تحقيق أهداف استراتيجية المصرف للتحول الرقمي والتي ترتكز على البيانات الضخمة والتحليلات والذكاء الاصطناعي لتحقيق منافع تشغيلية ومالية.

وتمثل هذه الخطوة امتداداً لتعاون طويل ووثيق بين المصرف و«أي بي أم»، حيث اختار البنك الحلول السحابية الجديدة للشركة بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصرف أبوظبي الإسلامي، وتحديث وأتمتة عملياته مما يسمح للموظفين بالتركيز على الأعمال الأكثر أهمية وخدمة العملاء بشكل أفضل.

كما يسهم هذا التحول في الارتقاء بتجربة العملاء على مستوى الخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب تسريع طرح الخدمات الجديدة في السوق.

وقال مأمون الحمصي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يأتي تقديم تجربة استثنائية للعملاء في مقدمة أولوياتنا، وهو أحد الأهداف الرئيسية ضمن استراتيجيتنا للتحول الرقمي.

ونتطلع باستمرار إلى ترقية عملياتنا وتحسينها، كما يسعى المصرف في ضوء ذلك إلى تطبيق حلول السحابة الهجينة من «أي بي أم»، التي تضمن تسريع العمليات وزيادة الإنتاجية والأداء وتعزيز قدرات الأمن لدينا.

كما توفر هذه الحلول فوائد إيجابية عدة، أهمها تمكين مصرف أبوظبي الإسلامي من العمل بكفاءة أكبر وخدمة العملاء بفعالية أعلى، وبالتالي تلبية احتياجات العملاء دائمة التطور، بشكل أسرع وأكثر ذكاءً، خصوصاً في ظل التغيرات المتسارعة التي نشهدها اليوم».

من جانبه، قال حسام سيف الدين، مدير عام شركة «أي بي أم» في الشرق الأوسط وباكستان: «تمثل المؤسسات المالية إحدى البُنى الأساسية للمجتمع. وهي اليوم بحاجة لتحديث عملياتها من أجل التكيف مع هذه الأوقات الصعبة ومواكبة احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار.

ويمثل تعاوننا مع مصرف أبوظبي الإسلامي دليلًا على أهمية استراتيجيات السحابة الهجينة كعنصر أساسي في رحلات التحول الرقمي وتمكين اعتماد نماذج أعمال حديثة.

ومن خلال حلول السحابة الهجينة من «أي بي أم»، سيتمكّن مصرف أبوظبي الإسلامي من تسريع عمليات التحديث واعتماد التقنيات التحويلية المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي وغيره».

واختار المصرف حلول (IBM Cloud Pak for Integration) من «أي بي أم» ليتمكن من تلبية المتطلبات المتغيرة للعملاء، إضافة إلى إنشاء تطبيقات جديدة قائمة على السحابة، وتوفيرها للعملاء عبر منصاته الرقمية بشكل أسرع وأكثر تخصيصًا وسهولة في الاستخدام.

كما يضمن هذا الحل للمصرف دمج البنية الجديدة للخدمات الفرعية مع منظومته الواسعة من الشركاء وشركات التكنولوجيا المالية، بما يتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المالية، ويمكن عملاء المصرف استخدام منصته الرقمية كمتجر شامل لاحتياجاتهم المالية، كتمويل شراء منزل أو سيارة مثلاً.

ويعتمد مصرف أبوظبي الإسلامي منصة IBM Cloud Pak for Automation لأتمتة العمليات وتحقيق مستويات جديدة كلياً من الإنتاجية.

ويتيح هذا الحل إدارة وأتمتة العمليات كثيفة البيانات في المصرف بشكل أفضل وتقليل المعالجة اليدوية للمستندات، ما يضمن للموظفين التركيز بشكلٍ أكبر على جوانب الأعمال الأكثر أهمية وخدمة العملاء بطريقة أفضل.

ويستخدم المصرف حالياً هذه المنصة لأتمتة أكثر من 20 عملية مختلفة، من بينها خدمات معاملات العملاء وإجراءات الإقراض.

وتجدر الإشارة إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي حصد أخيراً جائزة «المصرف الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط» من مجلة إيميا فاينانس، وجائزة «أفضل مصرف إسلامي رقمي في دولة الإمارات» من مجلة جلوبال فاينانس.

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