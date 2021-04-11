ميركاتو يطلق حملة شاركونا الخير والإحسان خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

يستعد ميركاتو لاستقبال الشهر الفضيل بطقوس مميزة يطغى عليها الطابع الرمضاني والزينة العربية التي تناسب طقوس الاحتفال بشهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الخيرية التي تجسد روح العطاء والمشاركة الإنسانية والأسواق الرمضانية التي تضم التصاميم والحرف اليدوية المستوحاة من أجواء رمضان.

يطلق ميركاتو وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة «شاركونا الخير والإحسان» مرة أخرى في شهر رمضان هذا العام لتشجيع المتسوقين على عمل الخير من خلال التبرع بالاحتياجات والمستلزمات اليومية، والقطع المستعملة وبعض المواد الغذائية خلال شهر رمضان في صناديق التبرعات الموزعة في كافة أنحاء المول وسيتم وضع صندوق مخصص لألعاب الأطفال في منطقة التبرعات لتشجيع روح العطاء عند الأطفال ومساعدة الأطفال المحتاجين وإسعاد كل طفل محتاج سيتم جمع التبرعات لصالح الهلال الأحمر الإماراتي.

ويستضيف ميركاتو بعض المعارض الرمضانية مثل معرض آرتي للحرف اليدوية الذي يحفل بمجموعة من العلامات المحلية والتي تم تصميمها من قبل مصممين إماراتيين، حيث الديكورات المنزلية المميزة والعبايات والمجوهرات المصنوعة يدوياً. أما معرض بحبك يا رمضان فيضم أرقى العبايات الرمضانية، والقفطانات ومستلزمات رمضان المنتقاة من أفضل العلامات التجارية اللبنانية.

والجدير بالذكر أنه في الأشهر الماضية تم افتتاح العديد من المتاجر الجديدة في ميركاتو مثل تويز آر أس، أديداس، لانيرو للعبايات، ذا بيرفيوم بار، ساند دولار، ساموراي سوشي، أنكل ديك وسلاب، بالإضافة إلى العديد من المتاجر في تاون سنترجميرا مثل ذا كلوسيت، أيس هادر وير ومتجر دايمة.

سيتم افتتاح العديد من العلامات التجارية الجديدة خلال الأشهر المقبلة مثل ميزون موناكو، صيدلية ابن سينا، سوبر دراي، باث أند بودي وركس، بينز كوكيز، كريب اند جو في ميركاتو وصيدلية أكوا أتوم في تاون سنتر جميرا.

ميركاتو وتاون سنتر جميرا أكثر من مراكز تسوق فكلا المركزين مقصد للعائلة والأصدقاء لقضاء أمتع الأوقات والذكريات الجميلة.

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