15,92 مليار درهم تجارة أبوظبي والأردن غير النفطية خلال 5 سنوات

المصدر: وام

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة أبوظبي والمملكة الأردنية الهاشمية عبر منافذ الإمارة 15,92 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية عبر 73356 معاملة جمركية.

وتوزعت تجارة أبوظبي غير النفطية مع الأردن إلى صادرات بقيمة 6,88 مليار درهم تمثل 43% من إجمالي حجم التجارة و إعادة تصدير بقيمة 5,91 مليار درهم تستحوذ على 37% من إجمالي التجارة فيما بلغت قيمة الواردات 3,13 مليار درهم تمثل 20% من قيمة تجارة أبوظبي مع الأردن غير النفطية وذلك بحسب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية بين الجانبين المنقولة برا 13,30 مليار درهم فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة بحرا 1,21 مليار درهم وقيمة التجارة المنقولة جوا 1,41 مليار درهم.

وبلغت تجارة أبوظبي مع الأردن خلال العام الماضي وحده أكثر من 2,41 مليار درهم .

وتأتي المملكة الأردنية الهاشمية ضمن الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لأبوظبي، حيث استحوذت معدات النقل على النصيب الأكبر من إجمالي التجارة الإجمالي بين أبوظبي والأردن خلال خمس سنوات بقيمة 2,94مليار درهم لتستحوذ على 18% من قيمة التجارة بين الجانبين وجاءت تجارة المعادن العادية ومصنوعاتها في المركز الثاني بقيمة أكثر من 2.01 مليار درهم لتستحوذ على 13% من قيمة التجارة.

واستحوذت منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها على 12% من إجمالي التجارة بين الجانبين بقيمة 1,93 مليار درهم في حين استحوذت منتجات الأغذية والمشروبات والسوائل والتبغ على 11% لتصل إلى 1,71 مليار درهم فيما استحوذت المنتجات النباتية على 1,56 مليار درهم تمثل 10% من إجمالي التجارة بين أبوظبي والأردن.

ومن جانبه أكد سعادة راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي بمناسبة مشاركة الإمارات المملكة الأردنية الهاشمية احتفالاتها بالمئوية الأولى على تأسيسها والذي يوافق اليوم 11 إبريل الجاري - أن علاقات التعاون الوثيق بين الإمارات والأردن تجسد صلابة الشراكة الاستراتيجية على كافة الصعد لا سيما تطور حركة التجارة الخارجية في ظل دعم ورعاية واهتمام من قيادتي البلدين الشقيقين.

وقال إن المملكة الأردنية الهاشمية تعد ضمن أهم الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لإمارة أبوظبي في ظل مسيرة خير واحدة قائمة على التعاون المستمر و تبادل الخبرات بما يعزز منظومة العمل الجمركي وينعكس على مسيرة التنمية المستدامة ويحقق الازدهار.

وأضاف المنصوري: "نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة الاحتفال بمئوية الأردن الشقيق وسط علاقات إماراتية أردنية أخوية استثنائية تزداد رسوخا وتطورا متمنيين لأشقائنا دوام التقدم والازدهار نحو مستقبل مشرق".

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