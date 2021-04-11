شراكة بين عيسى صالح القرق للعقارات وبنك الفجيرة الوطني

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة عيسى صالح القرق للعقارات اتفاق شراكة مع بنك الفجيرة الوطني لتزويد المستأجرين في الوحدات العقارية التابعة لها بخيار تسديد الإيجارات الشهرية بنظام دفعات الخصم المباشر.

ويعتمد نظام التسديد الجديد على أنظمة التسديد الرقمية الآمنة والمريحة لدى بنك الفجيرة الوطني. بينما جرى تطوير الحلّ المبتكر بالتعاون مع شركة دايركت ديبت سيستم، المختصة في إدارة المدفوعات والتي تتخذ من المنطقة الحرة بدبي مقراً لها.

وتُعد عيسى صالح القرق للعقارات أولى شركات القطاع الخاص التي تُوفر هذا النوع من التسهيلات للمستأجرين في الإمارات. ويمكن للعملاء الآن تعبئة نموذج واحد فقط لتخويل البنك بإجراء عملية الخصم المباشر لإيجارهم بشكل شهري.

وقال عبدالله القرق الرئيس التنفيذي للمجموعة: لم تعد أساليب تسديد الإيجار التقليدية تواكب مصالح عملائنا واحتياجاتهم، ويسهم اعتماد خطة الخصم الشهري المباشر لتسديد الإيجار في تسهيل حياتهم ويُساعدهم على الحد من الأعباء المالية.

وتعكس هذه الاتفاقية انسجام رؤية مجموعتنا مع أهداف دبي في التحول إلى أكثر مدن العالم ذكاءً واعتماداً للحلول الرقمية.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: يأتي تعاوننا مع شركة عيسى صالح القرق للعقارات في إطار الانتقال نحو حلول التسديد الحديثة في القطاع العقاري والعديد من القطاعات الأخرى.

ويتطلع العملاء في الوقت الراهن للحصول على المزيد من الراحة، وتنسجم هذه الشراكة مع أهداف البنك في دعم المتطلبات الشخصية والمهنية للعملاء.

وتنسجم الاتفاقية مع جهود دبي لإنجاز مبادرات دبي الذكية الرامية إلى الاعتماد الكامل على التحول الرقمي بحلول نهاية عام 2021، حيث تواكب مزايا منصة المدفوعات المحاور الأساسية لمبادرة دبي الذكية المتمحورة حول تقديم الخدمات المخصصة بكل كفاءة وسلاسة وأمان.

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