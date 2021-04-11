إغلاق «آي إم جي عالم من المغامرات» في رمضان للتجديد والصيانة

المصدر: دبي - البيان

تقرر إغلاق آي إم جي عالم من المغامرات مؤقتاً خلال شهر رمضان المبارك بدءاً من 13 أبريل إلى 6 مايو لكن خلال هذه الفترة، ستظل نوفو سينما مفتوحة، فيما ستخضع الحديقة للصيانة والتجديد السنوي لجميع الألعاب وأماكن الجذب وكل المعدات ذات الصلة كجزء من الامتثال للصحة والسلامة. وستفتح الحديقة أبوابها للزوار بداً من 7 مايو ذلك قبل أيام قليلة من العيد.

وتمتد آي إم جي عالم من المغامرات على مساحة 1.5 مليون قدم مربع. ويتألف المشروع، من أكثر من 20 لعبة، وخمسة أركان بما في ذلك 25 متجراً للتجزئة، و28 مرفقاً للمأكولات والمشروبات العالمية، وأكثر من 1600 موظف، و4500 موقف للسيارات.

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