"كاستم شو الامارات" يختتم فاعلياته بنجاح مذهل وصفقات عالمية

المصدر: دبي: البيان

اختتم معرض "كاستم شو الامارات" 2021 في مركز دبي التجاري العالمي فاعلياته مساء امس بنجاح مذهل والذي استمر في الفترة من 8 إلى 10 إبريل الجاري، وسجل أرقاماً قياسية تعتبر الأولى من نوعها عالمياً في ظل الظروف الراهنة لجائحة كوفيد 19، حيث ضم المعرض سيارات ودراجات نارية بقيمة 200 مليون درهم، كما اعتبر المعرض الأول عالمياً في استقطاب أكثر من 21 ألف زائر من مختلف الجنسيات خلال 3 أيام وسط التزام كامل بكافة الاجراءات الاحترازية.

وقال جمال بن لاحج رئيس مجلس إدارة مجموعة كرافانات بن لاحج إن المعرض حقق نتائج فاقت التوقعات سواء من حسن التنظيم أو أعداد الزوار كذلك قامت شركات أمريكية بعقد عقود تصدير قطع غيار سيارة كورفيت 2021 من صنع الإمارات إلى أمريكا في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، كما عقد التجار وأصحاب الكراجات صفقات ناجحة خاصة في ظل الركود والكساد الذي تسببت به جائحة كوفيد 19، كما استقطب المعرض 60 شركة من 10 دول، وبلغ عدد السيارات المشاركة 360 سيارة، و140 دراجة نارية و100 سيارة تابعة لشركات وجميعها معدلة.

وأكد بن لاحج انه تم ختام المعرض بحفل كبير لتوزيع الجوائز على المشاركين وبلغت قيمتها 600 الف درهم، كما فازت سيارة فورد رابتر المعدلة في ورشة الدفاع المدني في دبي بأفضل سيارة تابعة لجهة حكومية معدلة محليا وذلك تتويجا للنجاح الكبير الذي حققه المعرض.

وأشار بن لاحج بأن التطلعات والخطط التي وضعت لهذا المعرض المتميز، أن يكون أكبر معرض للسيارات والدراجات المعدلة في الشرق الأوسط والعالم، "ونتمنى في العام المقبل أن نحظى بمشاركات أوسع من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الاوروبية والامريكية بعد انتهاء جائحة كوفيد 19 ".

ونوه بن لاحج أن الكرافانات لاقت طلباً متزايداً في الأشهر القليلة الماضية، ولأول مرة منذ 8 سنوات تشهد تزايداً في الطلب المحلي بهذا الحجم وفي ظل الجائحة، لدرجة أن الطلب فاق العرض، وتعتبر كرافانات بن لاحج من أكبر الشركات في الشرق الأوسط قياساً بحجم المعرض والشركة، فهي الوكيل الحصري لشركة كامكو الامريكية، للشرق الأوسط وشمال افريقيا وروسيا.

ومن جانبه أكد عمر حسين العطار المدير التنفيذي ان المعرض نجح في استقطاب هواة وعشاق الدراجات النارية والسيارات المعدلة والكلاسيكية وأصحاب الورش الخاصة، وشهد اقبال كبير من الزوار الذين توافدوا من كافة إمارات الدولة والعالم لحضور المعرض، وان هذا الامر دفعنا الى وضع افكار وخطط مبتكرة وفريدة من نوعها في الدورة المقبلة.

وأشار العطار إلى أن المعرض استقطب مجموعة كبيرة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين حرصوا على التواجد وتسجيل العديد من اللقطات مع السيارات المعدلة المتنوعة حيث يعتبر المعرض الاكبر من نوعه في ضم هذا الكم الهائل من السيارات ذات الأفكار الإبداعية والغريبة، مشيراً إلى أن نسبة الرضا عن المعرض من قبل الزوار والمشاركين فاقت التوقعات وحققت أرقاماً إيجابية.

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