مجموعة اللولو: «يوسف علي» وطاقم الطائرة سالمين وتحت العناية الطبية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أكدت مجموعة «اللولو» العالمية أن طائرة هيليكوبتر كانت تحمل يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة المجموعة وزوجته وراكبين آخرين وقائد الطائرة ومساعده اضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري صباح اليوم الأحد في مدينة كوتشي في الهند.

وأضافت المجموعة في تصريح رسمي اليوم، أن يوسف علي كان في زيارة قصيرة في موطنه بولاية كيرلا لزيارة أحد أقربائه في أحد المستشفيات القريبة، ونظراً للظروف الجوية الغير مستقرة والأمطار الغزيرة، قرر قائد الطائرة القيام بهبوط اضطراري في منطقة آمنة لتجنب حدوث أي أضرار وللحفاظ على حياة الركاب.

وأوضحت مجموعة اللولو أن كل الركاب وطاقم الطائرة سالمين وهو تحت العناية الطبية اللازمة.

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