إغلاق عالم «آي إم جي» للمغامرات خلال شهر رمضان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وجهة المغامرات العالمية "آي إم جي"، عن إغلاق عالم المغامرات مؤقتًا وذلك خلال شهر رمضان المبارك بدءًا من 13 أبريل 2021 (يوم الثلاثاء) إلى 6 مايو 2021 (الخميس).

خلال هذه الفترة، ستظل Novo Cinemas مفتوحة ولكن الحديقة ستخضع للصيانة والتجديد السنوي لجميع الألعاب وأماكن الجذب وكل المعدات ذات الصلة كجزء من الامتثال للصحة والسلامة.

وحيث أن التجديد والصيانة ضروريان للحفاظ على الألعاب وجعلها آمنة لضيوفنا وأعضاء فريقنا، ومما كان دائمًا على رأس أولوياتنا أخذ الاحتياطات الإضافية وإجراءات السلامة العالية في الاعتبار.

يتم وضع هذه الإجراءات الاحترازية لحماية الجميع وتقديم تجربة عالمية المستوى لضيوفنا أثناء زيارة المتنزه.



ستفتح الحديقة أبوابها للزوار بدءاً من تاريخ 7 مايو، وذلك قبل أيام قليلة من العيد.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز