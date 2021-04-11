«سلوانا دايمون» تفوز بعقد في جنوب السودان

المصدر: دبي - البيان

نجحت مجموعة «سلوانا دايمون جروب» الإماراتية في الفوز بعقد بقيمة 5 مليارات دولار لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية ضمن الخطط التنموية لحكومة جنوب السودان للنهوض بمستوى الخدمات فيها خلال السنوات العشر المقبلة.

وتم في دبي توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين «سلوانا دايمون»، وشركة «أموك» للاستثمار ومقرها جوبا في جمهورية جنوب السودان، تقوم الشركة الإماراتية ومقرها دبي بمقتضاه بتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية التنموية في جنوب السودان في مجال البنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والزراعة والأغذية.

شهد توقيع الاتفاقية الشيخ فراس أبو هديب رئيس مجلس إدارة مجموعة «سلوانا دايمون جروب» وكور ديلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان ومؤسس شركة «أموك» بحضور الشيخ ناصر بن سلطان بن ماجد القاسمي الشريك المؤسس «لسلوانا دايمون جروب». وخلال حفل التوقيع على الاتفاقية في دبي قال كور ديلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان: إن دولة الإمارات عامة نموذج يحتذى في التنمية الشاملة على مدى 50 عاماً هي عمر الدولة التي تأسست على يد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وإخوانهما حكام الإمارات المؤسسين، رحمهم الله جميعاً. وأضاف: إن إمارة دبي على وجه الخصوص تتواصل فيها حركة التنمية في كل القطاعات الاقتصادية إلى جانب حركة العمران والبناء والتي جعلتها المدينة العالمية الأولى.

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